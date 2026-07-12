延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

▲阿根廷阿瓦雷斯（Julián Álvarez）延長賽踢進致勝球。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

阿根廷前鋒「小蜘蛛」阿瓦雷斯（Julián Álvarez）在2026年美加墨世界盃8強賽延長賽踢進關鍵球，助衛冕軍阿根廷挺進4強。賽後阿瓦雷斯受訪時難掩興奮，將功勞全部歸功於國家與隊長梅西（Lionel Messi），甚至說這顆球不屬於自已是屬於梅西的，誓言全隊將會拼盡全力、燃燒鬥魂，幫助球隊完成二連霸，助梅西再度捧起大力神盃。

在雙方戰成1比1平手並進入延長賽後，阿瓦雷斯在延長下半場第7分鐘接應隊友傳球，以一記右腳勁射為球隊奠定勝基。談到這個決定性的超前進球，阿瓦雷斯在接受「DAZN」訪問時說：「這個進球不屬於我，它屬於阿根廷，屬於每一個在家鄉夢想著看見我們國旗再次飄揚在決賽舞台上的孩子。它也屬於梅西（Leo Messi），我們每個人都在竭盡全力，幫助他再次捧起世界盃。」他透露當看見球破網時，自己腦中想到的不是個人榮譽，而是隊友、家人以及為國家奉獻多年的梅西。

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阿瓦雷斯指出，外界往往只看到進球，卻忽略了梅西每天在場下的自我犧牲與領導風範，「梅西的領導力、他在更衣室裡的言語，以及他給予我們的信心，這些都是無價的，我們唯一能回報他的方式，就是一起贏得勝利。」他透露在日常團隊會議中，梅西的提點正是球隊的力量來源，梅西總會與全隊密切溝通並告誡球員，必須將精力集中在自己、工作以及每天所做的努力上。

▲阿根廷阿瓦雷斯（Julián Álvarez）賽後擁抱球隊精神領袖梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

對於阿根廷順利躋身4強，阿瓦雷斯強調任務尚未結束，雖然開玩笑表示「希望能更早結束比賽」，但他深知接下來的爭冠之路絕不輕鬆。

「我們很清楚這條路並不輕鬆，每一場世界盃賽事都是如此艱難，接下來還有兩場比賽，我們一定會全力赴。」阿瓦雷斯接著說道，「我們將繼續帶著這種決心踢球，確保梅西能再次捧起大力神盃，他值得擁有這一切，阿根廷也值得，我們會將心留在球場上，讓這個夢想成真。」