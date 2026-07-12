梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

▲Lionel Messi。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

阿根廷傳奇巨星梅西（Lionel Messi）12日在世界盃對瑞士的8強戰中，與執法比賽的葡萄牙籍裁判皮涅羅（João Pinheiro）出現一段緊張交鋒；儘管梅西明顯不滿對方說話態度，但他全程保持冷靜，向裁判表達立場，相關畫面迅速成為比賽焦點。

從轉播畫面及眾多外電報導來看，梅西當時直接要求皮涅羅以適當態度與他溝通；梅西表示：「好好跟我說話，不要對我不尊重，好好跟我說話，我剛才也是好好跟你說話的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然梅西的語氣相當堅定，但他並未做出激烈動作，整段對話期間神情及肢體動作都保持克制，試圖在不擴大衝突的情況下，向裁判清楚表達不滿。

“HABLÁ BIEN, NO FALTES EL RESPETO. A MÍ HÁBLAME BIEN”. Leo Messi , al árbitro Pinheiro. pic.twitter.com/zrqxuuescG — Michel (@michelproArg) July 12, 2026

雙方的交鋒最終沒有引發進一步衝突，梅西也未因此受到黃牌或其他紀律處分；不過，由於這場比賽攸關2026年世界盃準決賽席次，在高度緊張的競爭氣氛下，這段插曲仍迅速引起球迷與媒體熱烈討論。

皮涅羅出生於葡萄牙新法馬利康，被視為歐洲足壇備受期待的裁判之一，他在2015年首度於葡萄牙頂級聯賽執法，隔年便取得國際足球總會（FIFA）國際裁判資格。

皮涅羅近年持續獲得歐洲重要賽事的執法機會，過去曾參與歐洲冠軍聯賽、歐霸盃等高層級賽事，並獲選執法2025年歐洲超級盃。