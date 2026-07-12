「真是有風度的舉動」哈蘭德賽前的行為迷倒全世界

Bellingham deu uma bicuda no Haaland enquanto entravam em campo para Inglaterra x Noruega. pic.twitter.com/HcNMjMMy7h — GugaNoblat (@GugaNoblat) July 11, 2026

記者王真魚／綜合報導

挪威在2026年美加墨世界盃8強賽經延長賽以1比2不敵英格蘭，無緣挺進4強。不過，陣中王牌前鋒哈蘭德（Erling Haaland）賽前與俱樂部隊友互動的一幕，意外成為球迷熱議焦點，不少人直呼，「真是暖心的畫面。」

效力英超曼城的哈蘭德，賽前在場邊與英格蘭後衛格伊（Marc Guéhi）等俱樂部隊友擁抱致意。平時並肩作戰的夥伴，此役各自披上國家隊戰袍，為爭奪世界盃4強門票正面交鋒，雙方在開賽前仍不忘互相鼓勵、展現情誼。

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▲ 貝林漢姆率英格蘭晉級4強，賽後與好友哈蘭德深情相擁 。（圖／截自X）

這段畫面在社群平台瘋傳，也引發球迷熱烈討論。有網友表示，「哈蘭德賽前和曼城隊友聊天互動」、「竟然要對上5名俱樂部隊友，實在太多了」、「英格蘭隊有很多好人，哈蘭德的舉動也很有風度」、「哨聲響起前，俱樂部情誼高於國家隊，真是美好的時刻」，更有人形容，這是一場「令人感到溫暖的賽前重逢」。

另外，也有球迷開玩笑表示，「貝林漢（Jude Bellingham）因為沒被哈蘭德擁抱，所以嫉妒到踢人了。」 哈蘭德自2022年加盟曼城後，已3度拿下英超金靴，本屆世界盃更攻進7球，率領挪威一路闖進8強。儘管最終止步，但他賽前展現對昔日隊友的尊重與情誼，仍贏得外界一致好評。