大谷翔平明接受左膝積液抽除　力保季後賽健康、下半季輪值待定

▲大谷翔平。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平受到左膝持續發炎與不適影響，預計明（13日）在對亞利桑那響尾蛇系列賽結束後，接受左膝積液抽除處置；為了把握明星賽休兵期間完整休養，大谷也早已確定不會參加明星賽。

大谷近期還是以DH身分出賽，但球團已調整他的登板安排，他原定於昨日的先發，道奇為避免左膝不適進一步惡化，臨時改採牛棚車輪戰；儘管未能登板，大谷仍擔任開路先鋒，並在該役首局轟出一發飛行381英尺的左中外野全壘打。

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Shohei Ohtani leads things off for the @Dodgers with a homer to the opposite field pic.twitter.com/B4bNHy6euk — MLB (@MLB) July 11, 2026

大谷的左膝問題至少已持續一個月，他在6月海盜的比賽中，就曾因膝部發炎提前結束投球任務；總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，球團過去一段時間持續觀察大谷的情況，也希望利用明星賽前後的休息時間主動處理傷勢。

羅伯斯說，「他一直把這個狀況控制得相當好，如果我們有機會採取比較積極的方式，替他抽除積液，並進行任何必要的處置來控制傷勢，再搭配明星賽休兵期間的休息，我們就會這麼做。」

大谷本季再次展現聯盟頂尖的投打二刀流身手，打擊方面繳出2成90打擊率、21支全壘打與57分打點；投手方面則取得8勝2敗、防禦率1.79，85.2局送出95次三振。

不過，大谷最近4場先發的投球壓制力略有下滑，合計24.2局失掉12分自責分，時間點正好與左膝不適加劇重疊，相較之下，他本季前10場先發總計僅失5分。

羅伯斯表示，「我們希望，如果能讓大谷跳過這次先發，設法消除發炎，讓身體恢復強壯、獲得完整休養，我認為他的情況會好很多。」

道奇目前不認為此次左膝積液抽除，會影響大谷下半季以投手身分出賽，但明星賽後會被安排在6人先發輪值的哪一個位置，目前仍言之過早；道奇預計18日起展開東岸客場之旅，首站將與紐約洋基進行3連戰。

道奇自2023年12月以破紀錄的10年合約簽下大谷後，已完成世界大賽二連霸；本季球隊目前以61勝35敗居大聯盟第一，並力拚成為1998年至2000年紐約洋基之後，首支完成世界大賽3連霸的球隊。