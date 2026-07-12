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怒轟裁判有夠雙標　瑞士前鋒噴：論假摔阿根廷沒少過

▲瑞士進球功臣恩多耶（Dan Ndoye）賽後受訪怒批裁判雙標，認為阿根廷假摔也不少。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士進球功臣恩多耶（Dan Ndoye）賽後受訪怒批裁判雙標，認為阿根廷假摔也不少。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃最後一場8強生死戰，瑞士當家射手恩博洛（Breel Embolo）下半場因假摔領到第二張黃牌遭驅逐，球隊被迫10打11，成整場比賽轉折點，最終十字軍團以1比3落敗。為瑞士攻進追平球的前鋒恩多耶（Dan Ndoye）賽後受訪時忍不住砲轟裁判有夠雙標，直呼「論假摔，阿根廷也沒少過吧！」

回顧這場高強度的死鬥，瑞士隊在上半場開局僅10分鐘就以0比1落後，但恩多耶透露中場休息時全隊依然充滿信心，認為絕對有能力給衛冕軍製造麻煩。下半場第22分鐘，恩多耶親自破門將比數扳成1比1平手，未料在瑞士氣勢正旺時，裁判卻透過VAR介入，改判為恩博洛在進攻區域「假摔」，導致其兩黃變一紅退場。

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▲恩博洛（Breel Embolo）遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩博洛（Breel Embolo）遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

賽後恩多耶受訪時憤怒地表示：「老實說，我賽後重新看了一遍影片，對我而言那根本不存在犯規。這絕對是我生平第一次見到這樣的判判決定。如果裁判認為那是假摔，其實阿根廷那邊也沒少出現假摔的情況，這種雙重標準的尺度完全讓人無法理解，也讓人感到非常難以接受。」

在陷入10人應戰的數的劣勢後，瑞士隊在常規時間內奮力死守，試圖將局勢拖入PK大戰，無奈在延長賽下半場仍失守，接連被阿根廷攻入兩球。恩多耶坦言，如果球隊能保持11人應戰，戰局絕對會截然不同，但他也不吝嗇稱讚阿根廷在延長賽轟入的超前分，認為那確實是純粹的個人實力與球隊水準的體現，只是他還是強調，若沒有那個關鍵的判罰變數，這絕對會是一場完全不同的比賽。

▲瑞士進球功臣恩多耶（Dan Ndoye）賽後受訪怒批裁判雙標，認為阿根廷假摔也不少。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士進球功臣恩多耶（Dan Ndoye）賽後受訪怒批裁判雙標，認為阿根廷假摔也不少。（圖／達志影像／美聯社）

儘管最終以1比3飲恨、無緣創造首度挺進世界盃4強的隊史歷史新頁，恩多耶依然強調全隊都對這一路走來的歷程感到無比自豪，「我們今天在球場上已經傾盡了所有、付出了最大程度的努力，雖然結果令人遺憾，但無論如何，在踏上歸途的時候心裡都毫無遺憾，因為大家已經毫無保留地為國家付出了一切。」

關鍵字： 世界盃瑞士阿根廷裁判爭議假摔

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