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恩博洛「假摔」變紅牌遭驅逐　怒轟判決：毀了我的世界盃！

▲恩博洛（Breel Embolo）遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩博洛（Breel Embolo）遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

瑞士在2026年世界盃8強賽與阿根廷鏖戰至延長賽，最終無緣晉級，而比賽最大爭議之一，莫過於前鋒恩博洛（Breel Embolo）因假摔吞下第2張黃牌遭驅逐出場。賽後，他首度公開談論這次判決，直言自己至今仍無法理解裁判與VAR的決定，更痛批：「一連串原本不該發生的判決，毀掉了我的世界盃！」

爭議發生在比賽第70分鐘，恩博洛與阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）碰撞後倒地，主裁判第一時間吹判犯規，並向帕雷德斯出示黃牌。不過VAR隨後介入，裁判重新檢視畫面後，認定帕雷德斯並未碰到恩博洛，改判恩博洛假摔，並向他出示黃牌。由於這是恩博洛此役的第2張黃牌，最終遭紅牌驅逐。

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根據統計，恩博洛成為世界盃有官方紀錄以來，第4位因假摔相關判罰累積兩黃退場的球員，也是繼2006年加納前鋒吉安（Asamoah Gyan）後，時隔20年再度出現因「假摔」遭紅牌驅逐的案例。此前還包括2002年義大利傳奇球星托蒂（Francesco Totti）以及2006年墨西哥中場佩雷斯（Luis Pérez）。

對於這次判決，恩博洛賽後表示：「我反覆看了那次判決，但直到現在仍無法理解。他們說我假摔，認為我應該吞下第2張黃牌，但整件事之所以會發生，是因為裁判一開始錯誤地向帕雷德斯出示黃牌。」

他認為，如果裁判當時只是單純吹判犯規，而不是直接掏牌，VAR根本無法介入，「最讓我沮喪的是，我之所以被罰下，是因為一連串本來就不該出現的判決。系統非但沒有修正錯誤，反而製造了另一個錯誤，結果我的世界盃就這樣結束了，這公平嗎？」

恩博洛進一步指出，自己並非無法接受判決，「我踢球已經很多年，如果是我犯錯，我願意承擔後果，但我也希望裁判能接受同樣的標準檢視。在世界盃8強這種等級的比賽，一次判決足以改變一切。」

他坦言，自己被罰下後，瑞士不得不以10人應戰，原先的戰術部署也被徹底打亂，「如今大家討論的焦點全是裁判，而不是足球本身。」

儘管長期支持科技輔助判決，恩博洛仍對這次VAR介入方式感到失望，「我一直支持科技幫助裁判修正明顯錯誤，但今天感覺規則背離了足球精神。球迷不希望比賽因技術漏洞或標準不一的解讀而決定勝負，他們想看到的是，最好的球隊在場上贏球，而今天，我不認為事情是這樣發生的。」

關鍵字： 世界盃瑞士恩博洛VAR判決假摔風波

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