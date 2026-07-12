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林安可又炸！單場雙響砲炸本季第5轟　西武擴大領先

記者王真魚／綜合報導

西武獅12日作客日本火腿，台灣好手林安可擔任先發第5棒、鎮守左外野，首局首打席就轟出右外野兩分砲，連續兩天開轟。未料他手感持續發燙，第4局再度開轟，上演單場雙響砲，幫助西武持續擴大領先優勢。

西武首局率先發動攻勢，西川愛也敲出安打開啟攻勢，小島大河補上中外野安打攻占一、三壘，隨後奈文（Tyler Nevin）擊出高飛犧牲打，替球隊先馳得點。

輪到林安可打擊時，他將球掃向右外野，第一時間遭判定為界外球，西武提出挑戰後，經重播輔助判決改判為全壘打，這發兩分砲幫助球隊將比數擴大至3比0。

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4局上，西武攻勢再起，林安可在一人出局、壘上無人的情況下再度站上打擊區，鎖定對手投球掃向右外野看台，敲出此役第2發全壘打。

值得一提的是，林安可前一戰擔任第3棒、左外野手，全場3打數敲出2支安打，包括一發兩分砲，貢獻2分打點。今天改打第5棒後依舊延續火燙手感，連兩戰開轟。目前西武6比0領先。

▲林安可單場4打數2安打、1分打點，幫助西武6比1擊敗樂天 。（圖／西武獅IG）

▲林安可 。（圖／西武獅IG）

關鍵字： 林安可西武獅日本職棒全壘打台灣選手

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