梅西生涯首戰英格蘭將登場！盛讚小蜘蛛關鍵一擊

▲阿根廷3:1晉級，將在4強戰碰上英格蘭。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

阿根廷在世界盃8強與瑞士鏖戰至延長賽，最終以3比1勝出，驚險挺進4強。「小蜘蛛」阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）在延長賽轟進關鍵超前球，成為球隊晉級大功臣，梅西（Lionel Messi）賽後也盛讚隊友，直言這不只是一顆進球，更是會永遠留在阿根廷人心中的經典時刻。

此戰梅西開賽10分鐘就送出精準角球，助攻麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）頭槌破網，幫助阿根廷取得領先。不過瑞士下半場成功扳平，雙方在正規時間戰成1比1，只能進入延長賽決勝。

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戰局僵持不下之際，阿爾瓦雷斯在延長賽挺身而出，以一記精彩遠射攻破瑞士球門，替阿根廷再度取得領先。進球瞬間，阿根廷替補席全員衝出慶祝，場邊球員與教練團情緒徹底沸騰，隨後阿根廷再下一城，最終以3比1鎖定勝局。

賽後談到阿爾瓦雷斯的關鍵進球時，梅西表示，「那不只是一顆進球，而是一個將永遠留在阿根廷人心中的時刻。當朱利安起腳時，整個替補席都爆發了，我們都知道這一球對球隊，以及所有在家鄉觀看比賽的阿根廷人有多重要。」

梅西也稱讚阿爾瓦雷斯在最高壓力下展現冠軍球員的心理素質，「延長賽、壓力來到最高點，數百萬人屏息以待，但他仍然保持冷靜。這些時刻會定義一名偉大的球員，這就是冠軍的心態。」

梅西進一步指出，外界或許只會記得最後進球的人，卻未必看得到背後的付出，「我每天都看著朱利安訓練，知道他有多努力、多謙虛，也知道他為這支球隊付出了多少。這樣的夜晚，就是對所有努力最好的回報。」

回憶進球後的畫面，梅西透露，不少隊友甚至激動到眼眶泛淚，「當球進網時，我看著身邊的隊友，看到他們含著淚慶祝。世界盃就是如此，它會創造出讓你一輩子都忘不了的時刻。」

最後，梅西透露自己在進球後第一時間抱住阿爾瓦雷斯，並告訴他，「你永遠不會忘記這個夜晚，阿根廷也不會。有些進球不只是幫助球隊贏下一場比賽，而是會成為一個國家足球歷史的一部分。」

阿根廷挺進4強後，將於台灣時間7月16日迎戰英格蘭，爭奪冠軍戰門票。這場比賽將是梅西職業生涯首度對上英格蘭國家隊，兩支傳統強權狹路相逢，梅西能否率領衛冕軍再闖冠軍戰，成為4強戰最大焦點。