恩博洛改判假摔引議 ！記者警告「身份誤認」爭議大、恐開危險先例

▲瑞士恩博洛（Breel Embolo）因VAR介入「身份誤認」新制規則，遭改判假摔領到單場第2黃驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽瑞士對決阿根廷一戰，下半場發生了世界盃歷史上首宗極具爭議的判罰。瑞士前鋒恩博洛（Breel Embolo）在雙方1比1平手時，因VAR介入「身份誤認（mistaken identity）」新制規則，遭改判假摔並領到單場第2張黃牌驅逐出場，導致少一人的瑞士最終落敗。這項關鍵判決不僅直接改變了戰局，更因主裁判對規則的「擴大與修正性解讀」，在賽後引發全球掀起激烈論戰，有足球記者更直言「身份誤認」爭議大這樣恐開危險先例。

這起爭議事件發生在下半場，恩博洛在禁區前試圖護球，與阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）發生接觸後倒地。主裁判皮涅羅（João Pinheiro）第一時間判定帕雷德斯犯規並對其出示黃牌，但隨後在VAR引導下前往場邊觀看重播。經過檢視，皮涅羅做出震撼全場的改判，他取消了帕雷德斯的黃牌，轉而判定恩博洛有明確的「假摔」行為並補發黃牌，使得上半場已領過牌的恩博洛因兩黃變一紅被罰下場。

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▲瑞士恩博洛（Breel Embolo）退場激動落淚。（圖／達志影像／美聯社）

這項裁決的核心，在於本屆大會引進的「身份誤認」新制。依據IFAB修訂案，該規則允許VAR糾正裁判「懲罰錯誤球員」的失誤，但明文規定「該犯規行為本身不能被重新審查」，多位評論員指出，此案中帕雷德斯是被判「犯規」，恩博洛是被判「假摔」，兩者不僅是球員身份不同，連「犯規性質」都完全不同。這並非傳統意義上的搞混球員，而是裁判對現場情境的解讀完全錯誤，卻藉由「身份誤認」的標籤強行介入。

事實上，本屆世界盃美國對陣巴拉圭一戰，就曾出現類似案例，主審將原本給里姆（Tim Ream）的犯規黃牌，改判給假摔的阿爾米隆（Miguel Almirón）。儘管該判決因「懲罰假摔」而獲得不少球迷叫好，但有媒體指出，正是因為FIFA看到了大眾對此類介入的正面反應，才使得這類「技術上錯誤但實質上正確」的擴大解釋成為爭議的根源。

《talkSPORT Live》英超聯賽記者雅各（Ben Jacobs）提出擔憂，認為這種為了追求「正確結果」而忽視條文邊界的做法，已讓VAR的介入尺度面臨失控，恐將立下危險的先例。