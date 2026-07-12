世界盃出局不到一周　內馬爾飛賭城爭奪「世界撲克大賽」冠軍

Seis dias depois da eliminação do Brasil na Copa, Neymar participou de um torneio de poker em Las Vegas, nos Estados Unidos.



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實習記者陳鈺唐／綜合報導

巴西巨星內馬爾（Neymar）在世界盃16強遭挪威淘汰後，不到一周便現身美國拉斯維加斯，參加全球知名的撲克賽事「世界撲克大賽（World Series of Poker，WSOP）」，轉換心情投入自己熱愛的撲克活動。

根據WSOP官方公布的照片，內馬爾報名的是一場報名費1萬美元（約新台幣29萬元）的德州撲克賽事。比賽在拉斯維加斯兩座知名飯店舉行，每年都會吸引來自世界各地的職業選手、業餘高手，以及不少演藝圈、體壇名人參加，是撲克界最具代表性的年度盛事之一。

今年WSOP共安排100場不同賽事，選手可依照不同組別報名參賽，最後爭奪各項目的冠軍。內馬爾參加的是最受歡迎的德州撲克項目，採6人一桌的賽制，必須一路過關斬將才能持續晉級。

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值得一提的是，內馬爾一直都是撲克愛好者，過去就曾多次參加WSOP，也經常在休賽季或私人時間與朋友打牌，甚至曾受邀參加國際撲克品牌活動，因此這次在世界盃結束後現身拉斯維加斯並不令人意外。

陪同內馬爾前往拉斯維加斯的還有好友塞博拉（Gil Cebola）與格德斯（Cris Guedes），兩人都在社群平台分享現場照片及撲克籌碼，引發球迷熱議。

巴西日前在世界盃16強以1比2遭挪威淘汰，提前結束本屆世界盃征程。而挪威則在8強戰同樣以1比2吞敗，無緣晉級4強。

▲巴西足球巨星內馬爾（Neymar）。（圖／達志影像／美聯社）