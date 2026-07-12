運動雲

>

世界盃出局不到一周　內馬爾飛賭城爭奪「世界撲克大賽」冠軍

實習記者陳鈺唐／綜合報導

巴西巨星內馬爾（Neymar）在世界盃16強遭挪威淘汰後，不到一周便現身美國拉斯維加斯，參加全球知名的撲克賽事「世界撲克大賽（World Series of Poker，WSOP）」，轉換心情投入自己熱愛的撲克活動。

根據WSOP官方公布的照片，內馬爾報名的是一場報名費1萬美元（約新台幣29萬元）的德州撲克賽事。比賽在拉斯維加斯兩座知名飯店舉行，每年都會吸引來自世界各地的職業選手、業餘高手，以及不少演藝圈、體壇名人參加，是撲克界最具代表性的年度盛事之一。

今年WSOP共安排100場不同賽事，選手可依照不同組別報名參賽，最後爭奪各項目的冠軍。內馬爾參加的是最受歡迎的德州撲克項目，採6人一桌的賽制，必須一路過關斬將才能持續晉級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，內馬爾一直都是撲克愛好者，過去就曾多次參加WSOP，也經常在休賽季或私人時間與朋友打牌，甚至曾受邀參加國際撲克品牌活動，因此這次在世界盃結束後現身拉斯維加斯並不令人意外。

陪同內馬爾前往拉斯維加斯的還有好友塞博拉（Gil Cebola）與格德斯（Cris Guedes），兩人都在社群平台分享現場照片及撲克籌碼，引發球迷熱議。

巴西日前在世界盃16強以1比2遭挪威淘汰，提前結束本屆世界盃征程。而挪威則在8強戰同樣以1比2吞敗，無緣晉級4強。

▲Neymar。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西足球巨星內馬爾（Neymar）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 內馬爾撲克賽世界盃拉斯維加斯巴西

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

哈蘭德賽後落淚向全國謝罪　撂話挪威必再起：這場失利擊不垮我們

哈蘭德賽後落淚向全國謝罪　撂話挪威必再起：這場失利擊不垮我們

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

親手淘汰摯友後直接奔向他　貝林漢姆：哈蘭德永遠是我兄弟

親手淘汰摯友後直接奔向他　貝林漢姆：哈蘭德永遠是我兄弟

挪威「魔人」最後撥髮！　維京划船哈蘭德寫單屆獨進7球壯舉

挪威「魔人」最後撥髮！　維京划船哈蘭德寫單屆獨進7球壯舉

【櫃姐崩潰】台中唯一營業百貨！　漢神開門「人潮擠爆」

熱門新聞

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

哈蘭德賽後落淚向全國謝罪　撂話挪威必再起：這場失利擊不垮我們

讀者回應

﻿

熱門新聞

1索爾洛特害挪威淘汰　球迷怒灌爆IG

2快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

3貝林漢姆梅開二度　英格蘭2比1闖4強

4世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

5延長賽兩度破門！阿根廷3比1闖4強

最新新聞

1威克先到二軍、桃猿雙洋砲配置再評估

2這39歲？梅西「魔鬼筋肉」太震撼

3林安可赴日首度單場雙響西武痛宰火腿

4梅西不滿裁判怒嗆：不要對我不尊重！

5李東洺下二軍　後藤：想讓他重新開始

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【比女孩吸睛】富邦啦啦隊跳三振舞　「布布寶貝」跟跳放電超搶鏡

【鐵粉太狂！】李珠珢私藏恐龍裝拍出3萬6　她震驚摀嘴感謝資深女粉絲

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

【這陣風救了她？！】婦人等車遇強風！離開位置下秒大片瓷磚砸落

【震撼畫面曝】新竹內灣溪水暴漲！溪水滾滾快淹到平地！

A-Lin後台揪蔡依林喝酒　看她喝完急喊：杯子要還我！

劉畊宏揪巨石強森跳操　現學「拉傷鼠蹊部」中文XD

【滾滾黃流】巴威颱風暴雨襲竹縣！　鳳山溪暴漲畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366