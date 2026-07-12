梅西連9場進球神蹟中斷仍寫兩大紀錄　百歲人瑞粉嗨翻　

▲梅西雖然中斷連9場世界盃進球神蹟，但仍寫下兩大超狂紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃最後一場8強落幕，衛冕軍阿根廷以3比1擊敗瑞士隊挺進4強。此役全世界的焦點依舊在阿根廷傳奇球王梅西（Lionel Messi）身上，他以39歲高齡再度以隊長身分領軍出征，迎來生涯第15場世界盃淘汰賽，超越德國傳奇前鋒克洛澤（Miroslav Klose），儘管他「連續9場進球」恐怖神蹟今遺憾中斷，但他開賽就送球助攻隊友破網，仍讓加冕世界盃歷史助攻王，沒讓現場梅粉失望。

回顧梅西本場的史詩級表現，雖然他在本屆世界盃連續5場比賽進球、以及自上屆16強對陣澳洲以來「連續9場世界盃進球」的恐怖紀錄在今天遺憾中斷，這也是他近10場世界盃賽事以來首次未能破門，但球王的存在感依舊無人能及。開賽僅10分鐘，梅西便以一記神準的左側角球送出致命助攻，幫助隊友麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）頭槌破網。這記助攻不僅是他本屆第2次、世界盃生涯累計第10次助攻，更讓他正式加冕為世界盃歷史助攻王。

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▲梅西雖然中斷連9場世界盃進球神蹟，但仍寫下兩大超狂紀錄，率隊挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

本場大戰除了場內激昂，看台上也出現極其溫馨的歷史畫面。在社群平台上以「Gangster Granny」聞名全球、現年100歲的美國網紅阿嬤卡納（Pauline Kana）再度親臨現場，這位過去曾身穿藍白戰袍、甚至在美職聯高舉求婚標語向偶像告白的百歲超級鐵粉，今天再度被捕捉到高舉手寫標語「梅西是我的英雄」為球王吶喊。

儘管此役戰況膠著，但阿根廷在延長賽展現強大韌性突圍，讓這位特地親赴現場的百歲人瑞粉絲完全沒有失望，親眼見證偶像率隊收下晉級4強的關鍵勝利。

▲梅西雖然中斷連9場世界盃進球神蹟，但仍寫下兩大超狂紀錄，讓百歲人瑞鐵粉嗨翻。（圖／達志影像／美聯社）

即便連續進球紀錄止步，梅西依然在世界盃歷史長卷中寫下難以超越的偉大新頁。憑藉著過去連續9場比賽進球的驚人累積，梅西依舊穩坐世界盃歷史上「最長連續場次破門」的紀錄保持人。

阿根廷成功躋身4強後，將於台灣時間7月15日與三獅軍團正面交鋒，梅西過去在職業生涯中從未對陣過英格蘭，而兩隊國家隊之間最後一次對抗已經要追溯到2005年。