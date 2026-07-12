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山本由伸單局狂失5分崩盤　道奇2比9不敵響尾蛇苦吞2連敗

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸吞下本季第6敗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇12日（台灣時間）在主場迎戰響尾蛇，先發投手山本由伸前5局雖僅失1分，但6局上遭遇亂流，單局被灌進5分，最終主投6局失6分吞下敗投。道奇打線雖在6局下靠著4支安打追回2分，但終場仍以2比9不敵響尾蛇，苦吞2連敗

山本開賽表現穩定，首局僅用10球就讓響尾蛇三上三下，前2局送出3次三振。3局上雖受到隊友失誤與保送影響，形成一、二壘有人危機，但山本連抓2個出局數成功化解失分危機。

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響尾蛇在4局上率先破蛋。山本投出保送後遭敲安打，形成一、三壘有人，塔瓦（Tim Tawa）擊出三壘方向滾地球，幫助球隊攻下第1分。山本隨後穩住陣腳，避免失分繼續擴大，前5局僅掉1分。

不過戰局在第6局急轉直下，山本先投出保送，接著又被敲安打，凱普勒（Max Kepler）打出中外野高飛犧牲打送回第2分。塔瓦隨後再敲適時二壘安打，面對危機道奇選擇敬遠保送阿雷納多（Nolan Arenado），不料下一棒麥坎（James McCann）隨即轟出3分砲，響尾蛇單局灌進5分，將領先擴大至6比0。

道奇打線直到6局下才有所回應，艾德曼（Tommy Edman）率先敲出二壘安打攻佔得點圈，帕赫斯（Andy Pages）補上適時安打，攻下球隊第1分。佛里曼（Freddie Freeman）接著敲安延續攻勢，貝茲（Mookie Betts）再以安打打回1分，將比分追至2比6。

然而道奇後續未能延續攻勢，響尾蛇則在8局上再度開火，阿雷納多與麥坎背靠背開轟，將比分拉開至9比2，也徹底澆熄道奇反撲希望。

山本此役共投103球，完成6局，被敲5支安打，包括1發全壘打，送出6次三振、4次四壞球保送，失掉6分皆為自責分，追平旅美生涯單場最多失分，戰績來到9勝6敗。

關鍵字： 道奇響尾蛇山本由伸MLB棒球

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