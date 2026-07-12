西班牙前首相竟失言：法國隊沒有法國人！法媒怒批：種族歧視

▲西班牙前首相拉荷（Mariano Rajoy）言論遭批種族歧視。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

世界盃4強賽即將上演西班牙與法國強強對決，不過西班牙前首相拉荷義（Mariano Rajoy）卻在賽前因一番言論掀起軒然大波。他在專欄中形容法國隊「沒有法國人」，被法國媒體痛批帶有種族歧視意味，在兩隊交鋒前引爆場外話題。

拉荷義日前在西班牙媒體《El Debate》撰文，盛讚西班牙一路挺進4強的表現，談到即將交手的法國時寫道，「法國是兩屆世界盃冠軍，至今仍保持全勝，世界排名也高居前列，陣容深度驚人。然而，他們的球隊裡沒有法國人。即便如此，他們依然踢出精彩的足球，將會是非常難纏的對手。」

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其中「球隊裡沒有法國人」一句迅速引發法國媒體強烈反彈。《RMC Sport》直言，這番言論令人難以置信；《L'Équipe》則批評，拉荷義刻意針對球員的族裔背景發言，帶有種族歧視色彩，是一篇毫無意義的評論。

事實上，法國隊近來已多次捲入相關爭議。法國頭號球星姆巴佩（Kylian Mbappé）日前才遭巴拉圭參議員阿馬里亞（Enrique Amarilla）以族裔背景發表爭議言論，事件引發後法國檢方以涉嫌煽動仇恨或暴力展開調查，也一度升高為外交層級風波。

如今，拉荷義的發言再次掀起對法國國家隊族裔與國族認同的討論，也讓西班牙與法國的世界盃4強對決，在開踢前便瀰漫濃厚火藥味。