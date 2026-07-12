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山本由伸6局上挨3分砲狙擊！單局狂失5分　追平旅美最慘紀錄

▲山本由伸。（圖／路透）

 ▲山本由伸。（圖／路透）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸12日(台灣時間)迎來明星賽前最後一次先發，主場對戰亞利桑那響尾蛇。前5局僅失1分的他，第6局卻突然遭到猛攻，包括一發3分砲，單局狂失5分，最終主投6局失6分，追平旅美生涯單場最多失分紀錄。

由於大谷翔平因左膝發炎臨時取消先發，道奇不得不採取牛棚車輪戰，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前表示，希望山本能夠盡量投長局數，減輕牛棚負擔。

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山本此役開局狀況依舊穩定，首局僅用10球就完成三上三下，前2局送出3次三振。3局上因隊友孟西（Max Muncy）傳球失誤及保送陷入得點圈危機，不過山本仍成功化解失分。4局上再因保送與安打形成一、三壘有人，最終被擊出內野滾地球丟掉1分，也是前5局唯一失分。

然而6局上戰局急轉直下。山本先以保送讓首名打者上壘，隨後遭安打與高飛犧牲打失掉第2分，再被塔瓦（Ketel Tawa）敲出適時二壘安打失分。面對二壘有人局面，道奇選擇敬遠保送阿雷納多（Nolan Arenado），希望製造對決優勢，沒想到山本卻被麥坎（James McCann）轟出3分砲，單局灌進5分。

此役山本共用103球完成6局投球，被敲5支安打，包括1發全壘打，送出6次三振、4次保送，失掉6分皆為自責分，追平旅美生涯單場最多失分紀錄。道奇前6局僅攻下2分，讓山本以敗投候選人身分退場。

山本前一場面對教士才繳出7局無失分、飆出生涯並列最多10次三振的代表作，順利收下本季第9勝，如今卻在明星賽前最後一次登板遭遇重挫，形成強烈對比。

關鍵字： 山本由伸道奇響尾蛇明星賽棒球

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