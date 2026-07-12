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英格蘭爭議進球引熱議！FIFA駁斥「鋼索助攻」說：沒有任何證據

▲英格蘭致勝功臣貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

英格蘭在世界盃8強賽延長賽以2比1逆轉擊敗挪威，順利挺進4強，不過貝林漢姆（Jude Bellingham）的追平進球卻引發巨大爭議。外界質疑挪威門將開出的球門球疑似先碰到場內攝影機鋼索，依照規則應停止比賽重新開始。對此，國際足總（FIFA）賽後發布說明，強調沒有證據顯示皮球曾碰觸鋼索，因此裁判判決沒有問題。

上半場補時第2分鐘，挪威門將開出的球門球引發爭議，皮球在飛行過程中疑似碰到球場上方的攝影機鋼索。英格蘭中場安德森（Elliot Anderson）取得球權後立即策動反擊，最後由貝林漢姆（Jude Bellingham）完成破門，將比分追成1比1。

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由於畫面看起來相當接近鋼索，不少球迷認為裁判應立即停止比賽。根據《足球競賽規則》，若比賽用球受到場外因素影響，例如碰到外部物體，裁判應停止比賽，並以墜球方式重新開始，因此這次判決在賽後掀起熱烈討論。

面對外界質疑，FIFA在官方社群平台公布系統監測畫面，表示球在空中飛行期間，感測系統並未出現任何異常反應，「沒有證據顯示皮球碰觸鋼索，也沒有證據顯示球的飛行軌跡因此改變。」因此，裁判讓比賽繼續進行、並認定進球有效的判決完全符合規定。

挪威隊長厄德高（Martin Ødegaard）賽後無奈表示，「我們今天運氣不好。」而英格蘭則靠著貝林漢姆延長賽梅開二度，以2比1完成逆轉，自1966年以來第3度闖進世界盃4強。

關鍵字： 世界盃英格蘭挪威進球爭議FIFA

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