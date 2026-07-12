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快訊／變10打11！恩博洛假摔領第二張黃牌遭驅逐　瑞士直接少一人

▲恩博洛（Breel Embolo）遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩博洛（Breel Embolo）遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界盃8強賽12日在堪薩斯城球場登場，世界排名第19的瑞士對決衛冕軍阿根廷。瑞士前鋒恩博洛（Breel Embolo）在球隊追平比分後不久，因吞下本場第2張黃牌遭驅逐出場，讓瑞士在1比1平手的情況下，必須以10人應戰剩餘時間。

兩軍自開賽便展開高強度對峙，阿根廷在上半場第10分鐘率先發難，球王梅西（Lionel Messi）開出精準的左路角球，幫助麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）頭槌破門，取得1比0領先。落後的瑞士隊並未氣餒，於下半場第22分鐘發動精采反擊，恩多耶（Dan Ndoye）在左路與後衛羅德里格斯（Ricardo Rodriguez）完成教科書般的撞牆配合後切入禁區，隨後起右腳勁射破網，將比數頑強追成1比1平手，也讓全場瑞士球迷陷入瘋狂。

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然而瑞士隊的高昂氣勢在第24分鐘戛然而止。阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）在防守時與恩博洛發生身體接觸後倒地，VAR隨即介入檢視。

裁判在親自觀看場邊重播畫面（On-field review）後，認定恩博洛在接觸中有假摔嫌疑，並於第27分鐘向其出示黃牌警告。由於恩博洛在上半場已領過一張黃牌，最終無奈兩黃變一紅遭到驅逐出場，瑞士隊的追平喜悅瞬間轉為少打一人的重大危機。

淚流滿面的恩博洛在隊友的安慰下離開了球場。根據《Opta》統計，恩博洛是世界盃史上第四位因假摔而領到第二張黃牌的球員，這是20年來首次，前一次是2006年迦納前鋒吉安（Asamoah Gyan），而依據規定，恩博洛將遭禁賽一場，因此若瑞士能擊敗阿根廷闖進4強，恩博洛將無法上場。

關鍵字： 2026世足世界盃瑞士阿根廷梅西恩博洛

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