道奇再添明星！10勝左投遞補入選　因打高爾夫漏接教頭電話

▲羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

大聯盟12日公布明星賽遞補名單，道奇25歲左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）遞補入選，迎來生涯首次明星賽殊榮。他坦言接到消息時正在打高爾夫，甚至錯過了總教練羅伯斯（Dave Roberts）的第一通來電，得知消息後直呼「真的非常開心」。

羅布雷斯基本季迎來大聯盟第3個球季，至今先發16場繳出10勝2敗、防禦率2.69的成績，因此遞補因右腹股溝緊繃退賽的紅人投手伯恩斯（Chase Burns）入選國聯明星隊。

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談到首次入選明星賽，羅布雷斯基難掩興奮之情，「大家都替我感到開心，我自己也非常期待。隊友們都給了我很棒的反應，球隊也替我高興，我收到很多家人和朋友傳來的祝賀訊息，真的非常開心。」

他也透露，當時正在打高爾夫，因此沒有接到羅伯斯的第一通電話，「今年能獲得這樣的機會，我真的覺得自己很幸運，也非常感恩。很高興自己能繳出不錯的表現。」

羅伯斯也替子弟兵感到開心，「我接到大聯盟通知後，能親自把這個好消息告訴賈斯汀，真的讓我很高興。他非常興奮，也由衷感謝這份肯定。棒球就是一項會表揚優秀球員的運動，而今天賈斯汀得到了這份榮耀。」

隨著羅布雷斯基遞補入選，道奇本屆共有6名球員獲選明星賽，包括大谷翔平、山本由伸、佛里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）、帕赫斯（Andy Pages）及羅布雷斯基。不過大谷因左膝發炎、山本則考量先發輪值安排，兩人都已確定不會在明星賽登場。