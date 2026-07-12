運動雲

>

道奇再添明星！10勝左投遞補入選　因打高爾夫漏接教頭電話

▲羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

大聯盟12日公布明星賽遞補名單，道奇25歲左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）遞補入選，迎來生涯首次明星賽殊榮。他坦言接到消息時正在打高爾夫，甚至錯過了總教練羅伯斯（Dave Roberts）的第一通來電，得知消息後直呼「真的非常開心」。

羅布雷斯基本季迎來大聯盟第3個球季，至今先發16場繳出10勝2敗、防禦率2.69的成績，因此遞補因右腹股溝緊繃退賽的紅人投手伯恩斯（Chase Burns）入選國聯明星隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到首次入選明星賽，羅布雷斯基難掩興奮之情，「大家都替我感到開心，我自己也非常期待。隊友們都給了我很棒的反應，球隊也替我高興，我收到很多家人和朋友傳來的祝賀訊息，真的非常開心。」

他也透露，當時正在打高爾夫，因此沒有接到羅伯斯的第一通電話，「今年能獲得這樣的機會，我真的覺得自己很幸運，也非常感恩。很高興自己能繳出不錯的表現。」

羅伯斯也替子弟兵感到開心，「我接到大聯盟通知後，能親自把這個好消息告訴賈斯汀，真的讓我很高興。他非常興奮，也由衷感謝這份肯定。棒球就是一項會表揚優秀球員的運動，而今天賈斯汀得到了這份榮耀。」

隨著羅布雷斯基遞補入選，道奇本屆共有6名球員獲選明星賽，包括大谷翔平、山本由伸、佛里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）、帕赫斯（Andy Pages）及羅布雷斯基。不過大谷因左膝發炎、山本則考量先發輪值安排，兩人都已確定不會在明星賽登場。

關鍵字： 明星賽羅布雷斯基道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

不斷更新／恩多耶第67分鐘冷靜破門　瑞士、阿根廷平手進延長

不斷更新／恩多耶第67分鐘冷靜破門　瑞士、阿根廷平手進延長

快訊／南非世界盃國腳亞當斯驚傳驟逝　FIFA主席痛心發聲

快訊／南非世界盃國腳亞當斯驚傳驟逝　FIFA主席痛心發聲

挪威「魔人」最後撥髮！　維京划船哈蘭德寫單屆獨進7球壯舉

挪威「魔人」最後撥髮！　維京划船哈蘭德寫單屆獨進7球壯舉

西班牙18歲天才亞馬爾「魔幻過人」　網驚呼：下一個內馬爾！

西班牙18歲天才亞馬爾「魔幻過人」　網驚呼：下一個內馬爾！

親手淘汰摯友後直接奔向他　貝林漢姆：哈蘭德永遠是我兄弟

親手淘汰摯友後直接奔向他　貝林漢姆：哈蘭德永遠是我兄弟

【櫃姐崩潰】台中唯一營業百貨！　漢神開門「人潮擠爆」

熱門新聞

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

不斷更新／恩多耶第67分鐘冷靜破門　瑞士、阿根廷平手進延長

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

2貝林漢姆梅開二度　英格蘭2比1闖4強

3索爾洛特害挪威淘汰　球迷怒灌爆IG

4挪威航空輸球　IG頭像換英國航空Logo

5英格蘭主帥准球員「愛愛」放鬆

最新新聞

1山本由伸單局狂失5分　追平旅美最慘紀錄

2洋基教頭曝施利特勒明星賽有望登板

3恩多耶破門！瑞士、阿根廷進延長

4道奇10勝左投圓夢遞補入選明星賽

5英格蘭爭議進球延燒　FIFA公布證據回應

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【比女孩吸睛】富邦啦啦隊跳三振舞　「布布寶貝」跟跳放電超搶鏡

【鐵粉太狂！】李珠珢私藏恐龍裝拍出3萬6　她震驚摀嘴感謝資深女粉絲

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

【這陣風救了她？！】婦人等車遇強風！離開位置下秒大片瓷磚砸落

A-Lin後台揪蔡依林喝酒　看她喝完急喊：杯子要還我！

劉畊宏揪巨石強森跳操　現學「拉傷鼠蹊部」中文XD

【震撼畫面曝】新竹內灣溪水暴漲！溪水滾滾快淹到平地！

陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366