無愧球王！梅西8強神助攻登基助攻王　比賽沒踢完已寫超狂紀錄

▲阿根廷梅西登基助攻王 。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃最後一場8強賽於台灣時間12日登場，由衛冕軍阿根廷隊正面對決瑞士，39歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）此役再度以先發出陣，超越德國傳奇前鋒克洛澤（Miroslav Klose）紀錄，更令人瘋狂的是，開賽僅僅10分鐘，梅西便以一記精準的角球傳中助攻隊友破門，率領阿根廷在上半場取得1比0領先，更正式加冕為世界盃歷史助攻王。

梅西此役再度以隊長身分先發出戰，迎來生涯第15場世界盃淘汰賽，正式超越德國傳奇前鋒克洛澤（Miroslav Klose），獨居世界盃史上淘汰賽出賽場次第一人。

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而比賽才開賽10分鐘，阿根廷在開局高壓攻勢下獲得角球機會，由梅西親自掌罰，他開出一記落點極佳的精準傳中，中場好手麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）心領神會高高躍起，以一記強力的頭槌破網，幫助阿根廷取得1比0領先。

這不僅是麥卡利斯特繼2022年卡達世界盃對波蘭進球後，生涯第二顆世界盃進球，他在進球後更在第一時間興奮衝向梅西擁抱致谢，隨後幾乎全隊球員都一起衝向梅西團聚慶祝，發自肺腑地為這位在隊內如同神一般存在的領袖感到無比驕傲。

這次助攻對梅西個人與世界盃歷史都具有獨一無二的史詩級意義，這是梅西在世界盃賽場上累計達成的第10次助攻，正式超越所有人，獨居世界盃歷史上助攻次數最多的球員。最令人驚嘆的是梅西這10次助攻的恐怖含金量，其中有多达8次出現在強度極高、不容犯錯的淘汰賽階段，持續刷新自己保持的世界盃淘汰賽助攻紀錄。

更特別的是，梅西世界盃生涯的10次助攻，分別送給了10位不同的隊友破門，展現出他前無古人、驚人的球場組織視野與無私的全面影響力。

隨著這記助攻進帳，梅西在本屆世界盃已累積8個進球與2次助攻，達成了連續6場比賽都有直接參與進球的恐怖神蹟，等同於藍白軍團本屆會內賽每一場比賽的進球，球王都有貢獻。此外，39歲的梅西同時也是世界盃歷史上的射手王，生涯累計已攻入21球。這讓他成為世界盃歷史上唯一一位能夠達成進球與助攻「雙十數據（21進球+10助攻）」。若單看世界盃淘汰賽階段，梅西已累積7進球與8助攻，共直接參與15顆進球，超越法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）的14顆，改寫世界盃淘汰賽史上參與進球最多的歷史紀錄。

在梅西與麥卡利斯特的精采連線下，阿根廷本屆世界盃已累積攻進15球，追平了1978年與2022年奪冠時的單屆隊史紀錄，在歷史上僅次於1930年首屆世界盃創下的18球，同時也暫居本屆所有參賽球隊中進球數第二多的隊伍，僅次於法國隊的16球。