貝林漢姆梅開二度斬挪威　哈蘭德盛讚：皇馬、英格蘭都很幸運

▲Erling Haaland、Jude Bellingham。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

挪威在世界盃8強賽歷經延長賽，以1比2不敵英格蘭無緣挺進4強，頭號球星哈蘭德（Erling Haaland）賽後談到前多特蒙德隊友貝林漢姆（Jude Bellingham）時給予極高評價，直言皇馬與英格蘭都很幸運能夠擁有這位世界頂尖中場。

這場8強戰過程激烈，英格蘭靠著貝林漢姆梅開二度，最終在延長賽帶走勝利；挪威雖然一路與「三獅軍團」纏鬥，仍在高強度對抗後止步8強，也讓球員、教練及球迷在賽後掀起熱烈討論。

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哈蘭德終場後於混合採訪區接受媒體訪問，談到貝林漢本屆世界盃的優異表現，以及他近年在英格蘭國家隊與皇家馬德里的迅速成長。

哈蘭德表示，「皇家馬德里和英格蘭都很幸運，能夠擁有貝林漢姆，每個人都希望貝林漢姆能在自己的球隊效力，他是世界上最出色的球員之一。」

Erling Haaland: "El Real Madrid e Inglaterra tienen SUERTE de tener a Jude Bellingham.



TODOS quieren a Jude Bellingham en su equipo. Es uno de los MEJORES jugadores del mundo".



CHAPÓ pic.twitter.com/co8xThX5zS — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) July 12, 2026

哈蘭德與貝林漢過去曾在德甲多特蒙德並肩作戰，這番公開稱讚也顯示他對前隊友能力的高度肯定。

貝林漢姆本屆賽事持續展現關鍵時刻改變比賽的能力，世界盃生涯進球數更超越法國傳奇球星席丹（Zinedine Zidane），進一步鞏固他作為新世代頂尖球星的地位。

哈蘭德此役雖未能取得進球，但個人在本屆世界盃的表現依舊亮眼；他最終以7顆進球結束賽事征程，射手榜上僅落後姆巴佩（Kylian Mbappe）與梅西（Lionel Messi），展現世界級前鋒的高效破門能力。