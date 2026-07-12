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哈蘭德賽後落淚向全國謝罪　撂話挪威必再起：這場失利擊不垮我們

▲Erling Haaland。（圖／路透）

▲Erling Haaland。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

挪威在世界盃足球賽8強戰歷經延長賽後，以1比2不敵英格蘭，無緣挺進準決賽；賽後頭號球星哈蘭德（Erling Haaland）情緒徹底潰堤，落下男兒淚，他坦言，眼淚並非只因錯失4強門票，而是感覺自己辜負了整個國家。

哈蘭德表示，「那些眼淚，不是因為我錯失了晉級準決賽的機會，而是因為我覺得自己辜負了整個國家。」

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「當你穿上挪威國家隊的球衣時，你不只是為自己而戰，而是為每一個在街頭懷抱夢想的孩子、每一個在家中觀看比賽的家庭，以及每一位始終相信我們的支持者而戰；那份重量，根本無法用言語形容。」

面對外界可能將落淚視為軟弱，哈蘭德沒有選擇迴避，他強調，這些眼淚代表的是自己對國家與足球最深刻的情感。

「人們會看到我哭，然後說那是軟弱，就讓他們說吧，我把那稱為愛；如果代表自己的國家輸球，卻無法讓你心碎，那麼足球對你而言，就還不夠重要，我寧願在付出一切之後哭泣，也不願明知道自己本來可以做得更多，卻還能面帶微笑。」

哈蘭德透露，賽後走進更衣室，看見隊友們一個個陷入失落與沉默，才真正意識到挪威的世界盃旅程已經結束。

「我環顧整間更衣室，看見隊友們全都難過到無法接受，有些人一句話也說不出來，有些人只是盯著地板，還有一些人和我一樣不停流淚。」

「就在那一刻，我才真正明白，我們的夢想結束了，所有的犧牲、所有的努力、所有的信念……全都在一個夜晚化為烏有。」

儘管遭到淘汰，挪威球迷在終場後仍持續高唱歌曲，為場上的球員送上鼓勵；哈蘭德表示，球迷一路以來的支持，反而讓失利的痛苦變得更加強烈。

「我想對每一位挪威支持者說，很抱歉，我們沒能再為你們多踢一場比賽，你們值得看見我們站上準決賽的舞台；從這屆賽事的第一分鐘直到最後一刻，你們始終陪伴著我們。」

「即使終場哨聲響起後，仍然聽見你們高聲歌唱，也讓這份痛苦更加難以承受；我們聽見了，也感受到了你們的愛。」

談到擊敗挪威的英格蘭，哈蘭德大方承認，對手在最重要的時刻展現出更好的表現，值得獲得肯定；不過他也強調，這場失利不會摧毀挪威，反而將成為自己未來繼續前進的動力。

「英格蘭在最關鍵的時刻表現得更好，他們值得肯定，但不要以為這場失利會擊垮我們，這一夜將伴隨我一生；未來每一次訓練、每一次進球，以及每一次再次穿上這件印有挪威隊徽的球衣時，我都會想起這個夜晚，以及當時流下的那些眼淚。」

哈蘭德最後向全體挪威人民承諾，這場失利並不代表國家隊夢想的終點，即使此刻內心充滿痛苦，他仍相信，這支球隊終有一天能夠重新站起，將悲傷的淚水轉化為勝利的喜悅。

「這並不是我們向夢想告別，而只是我們故事中一個痛苦的篇章；此時此刻，我的心已經碎了，沒有任何事情能夠改變這一點。」

但我向挪威人民承諾一件事，我們一定會重新站起來，我們會再次奮戰，總有一天，這些悲傷的眼淚，將會被喜悅的淚水取代；在那一天到來之前，我會每天背負著這份傷痛，繼續前進。」

關鍵字： 2026世足、英格蘭、足球、挪威、哈蘭德、貝林漢姆

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