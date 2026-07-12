快訊／公鹿狂撒4年20.5億台幣　射手小崔特完成續約

▲小崔特熬出頭，與公鹿完成4年6400萬美金續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

密爾瓦基公鹿在自由市場補強再傳重磅消息！根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿已與陣中射手小崔特（Gary Trent Jr.）達成續約協議，雙方將簽下一紙為期4年，總價值高達6400萬美元（約台幣20.5億元）的大型合約。

小崔特原先在與公鹿的兩年合約中握有球員選項，但他最終選擇放棄執行，投身自由市場試水溫。據悉，這位現年27歲的神射手在今夏吸引了多支球隊的目光，其經紀團隊甚至曾與其他球隊洽談過「先簽後換」的可能性。不過在經過多方考量後，小崔特仍決定重返密爾瓦基，繼續為這支效力兩季的東區勁旅效力。

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《ESPN》分析指出，由於小崔特已連續與公鹿簽約，球隊掌握了他的「大鳥條款」，這也成為球隊能順利留人的關鍵。回顧小崔特的公鹿生涯，他在2024年夏天先以聯盟底薪加盟，隨後又簽下2年750萬美元的合約，如今終於憑藉穩健表現，獲得長約肯定。

上賽季小崔特共為公鹿出戰65場，其中21場擔任先發，在平均21.2分鐘的上場時間內，場均能貢獻8.1分、1.0籃板、1.2助攻。值得一提的是，他的外線手感依舊火燙，上季三分球命中率達到39%，是球隊拉開進攻空間的重要火砲。

隨著小崔特確定回歸，公鹿新賽季的後場陣容也顯得格外「擁擠」。公鹿在今年休賽季大動作頻頻，先後透過交易網羅了希洛（Tyler Herro）與拉佛特（Caris LeVert），加上留隊的小波特（Kevin Porter Jr.）、羅林斯（Ryan Rollins），以及今年在選秀會以第10順位選進的天才後衛布里斯（Brayden Burries），公鹿後場戰力可說是爆棚，新賽季的輪替競爭勢必將進入戰國時代。