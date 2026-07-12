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地主隊王牌明星賽卻沒他！惠勒拒當遞補怒轟大聯盟規則

▲惠勒（Zack Wheeler）拒絕遞補明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲惠勒（Zack Wheeler）拒絕遞補明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）本季未能入選國聯明星隊，引發不少討論。他在上一場先發面對紅人7局狂飆14次三振、率隊以4比1贏球後，首度公開表達不滿，直言落選「真的讓我很火大（It pisses me off）」，更強調自己早已證明值得獲得這項榮耀。

36歲的惠勒本季自胸廓出口症候群減壓手術復出後，依舊維持王牌身手，14場先發繳出9勝1敗、2.28防禦率的成績，並在87局投球送出98次三振、僅20次保送，儘管因復健延後開季，整體表現仍名列聯盟頂尖。

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惠勒在擊敗紅人後表示，這場比賽就是對外界的一次提醒，「我覺得這場比賽提醒了那些需要被提醒的人。這真的讓我很火大，也有點荒謬。如果我不是差一點就能入選，我或許不會這麼說，但我覺得自己已經賺到明星賽資格。」

事實上，當明星賽名單公布後，惠勒的經紀人艾伯特（B.B. Abbott）就曾公開批評聯盟遺漏惠勒的決定「相當遲鈍」。更令外界意外的是，今年明星賽正是在費城人的主場市民銀行球場（Citizens Bank Park）舉行，身為王牌的惠勒卻無法在主場球迷面前亮相。

根據《The Athletic》報導，在惠勒公開表達不滿後，大聯盟曾詢問他是否願意以遞補身分參加明星賽，但他最終選擇婉拒。他直言，自己不想成為「備胎」，「也許他們一開始就不認為我值得這份肯定，也可能只是把我當成備案。一旦我覺得他們處理錯了，我就不會再參加了。」

談到現行明星賽的入選規定，惠勒更毫不客氣地表達不滿，「就因為我剛好在某一天先發，並不代表我不能參加明星賽、不能到現場，或是不值得獲得這份榮譽。他們明明有很多種方式可以處理，這項規定真的很荒謬，只因為我剛好那天登板，最後反而像是在懲罰我。」

關鍵字： 惠勒明星賽費城人王牌投手大聯盟

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