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「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

▲Erling Haaland。（圖／路透）

▲Erling Haaland。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

挪威「進球怪物」哈蘭德（Erling Haaland）的首次世界盃之旅，在邁阿密畫下句點；挪威於12日進行的2026年世界盃8強戰，鏖戰至延長賽後以1比2不敵英格蘭，無緣締造隊史首度晉級4強紀錄。

哈蘭德本場遭到嚴密封鎖，進球數停留在7球，但他賽後仍為球隊的歷史性表現感到驕傲，直言：「我們讓全世界認識了挪威。」

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本屆賽事挪威一路扮演黑馬，8強面對英格蘭仍展現強大韌性，哈蘭德開賽初期曾利用身高與彈跳優勢完成高點頭槌攻門，不過英格蘭隨後加強包夾與貼身防守，壓縮他的持球及起腳空間，讓這名曼城王牌前鋒難以再製造威脅。

雙方戰成1比1的下半場第55分鐘，挪威一度由後衛赫格姆（Torbjørn Heggem）門前補射破網，但VAR介入檢視後，認定哈蘭德在進球發生前推倒英格蘭防守球員，主裁判因此取消進球，挪威錯失取得領先的大好機會。

▲Erling Haaland。（圖／路透）

▲Erling Haaland。（圖／路透）

哈蘭德下半場中段開始出現腳部不適，多次被拍到跛行，最終在延長賽上半場結束後被換；這也是他本屆世界盃首度在出賽的比賽中未能進球，挪威最終於延長賽以1比2落敗，隊史首次世界盃8強之旅就此告終。

儘管吞下敗仗，哈蘭德賽後並未立即離開，他留在場內，逐一與多名平時在英超賽場交手的英格蘭球員擁抱致意，隨後也與昔日多特蒙德隊友、現效力皇家馬德里的貝林漢姆（Jude Bellingham）交談，兩人面帶笑容，展現深厚交情。

緩步離開球場時，哈蘭德回顧這段世界盃征程表示：「這是一趟難以置信的旅程。」

對於首度站上世界盃舞台便帶領國家締造歷史，哈蘭德難掩內心激動，「老實說，世界盃改變了我的人生；我認為，我們已經讓全世界認識了挪威。」

▲Erling Haaland。（圖／路透）

▲Erling Haaland。（圖／路透）

曾3度奪下英超金靴的哈蘭德，在個人的世界盃初體驗展現驚人破壞力，他在小組賽連續兩場比賽單場攻進2球，幫助睽違28年重返世界盃的挪威取得淘汰賽門票。

進入32強後，他面對象牙海岸攻進致勝球，16強對決巴西再演出梅開二度，率隊首度闖進世界盃8強。

哈蘭德最終以7顆進球結束本屆賽事，不僅成為挪威歷史性突破的最大功臣，也在場外掀起熱潮；球迷模仿划槳動作的「維京划船」應援在網路上廣泛流傳，甚至只要在Google搜尋哈蘭德的名字，就能看到相關應援動畫。

遠在南美洲的祕魯，也出現以「哈蘭德」為新生兒命名的熱潮。

關鍵字： 2026世足、英格蘭、足球、挪威、哈蘭德、貝林漢姆

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