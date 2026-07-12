洋基少主施利特勒有望明星賽登板！布恩鬆口：機會很大

▲施利特勒（Cam Schlittler）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

洋基「少主」施利特勒（Cam Schlittler）本季首度入選明星賽，能否在台灣時間15日登板成為外界關注焦點。對此，洋基總教練布恩（Aaron Boone）12日賽前受訪時表示，他認為施利特勒有很大的機會能在明星賽亮相，不過最終仍要視球隊安排而定。

25歲的施利特勒本季迎來大聯盟首個完整球季，至今繳出9勝5敗、防禦率2.05，118.2局投球送出137次三振，憑藉優異表現首度入選美聯明星隊，將與隊友「法官」賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）及萊斯（Ben Rice）一同代表洋基參與明星賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布恩談到施利特勒是否會在明星賽登板時表示，「我認為機會很大，接下來就看整體安排會怎麼發展。」

施利特勒在12日面對國民主投6.2局飆出6K，被敲出2發全壘打丟掉2分，這是他明星賽前最後一次登板。由於明星賽當天正好是他兩次先發之間原本安排的牛棚練投日，因此若改為在明星賽投球，不僅符合他的調整節奏，也不影響明星賽後的先發規劃。

不過，考量施利特勒才剛完成先發任務，即使最終獲得登板機會，預計也只會投1至2局，不會承擔太長的投球工作。

施利特勒則淡化自己登板明星賽的重要性，強調球隊利益始終擺在第一位，「球隊永遠是第一優先。如果時間安排剛好，那當然很好；如果沒有，也完全沒關係。」