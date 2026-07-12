運動雲

>

洋基少主施利特勒有望明星賽登板！布恩鬆口：機會很大

▲施利特勒（Cam Schlittler）。（圖／達志影像／美聯社）

▲施利特勒（Cam Schlittler）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

洋基「少主」施利特勒（Cam Schlittler）本季首度入選明星賽，能否在台灣時間15日登板成為外界關注焦點。對此，洋基總教練布恩（Aaron Boone）12日賽前受訪時表示，他認為施利特勒有很大的機會能在明星賽亮相，不過最終仍要視球隊安排而定。

25歲的施利特勒本季迎來大聯盟首個完整球季，至今繳出9勝5敗、防禦率2.05，118.2局投球送出137次三振，憑藉優異表現首度入選美聯明星隊，將與隊友「法官」賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）及萊斯（Ben Rice）一同代表洋基參與明星賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布恩談到施利特勒是否會在明星賽登板時表示，「我認為機會很大，接下來就看整體安排會怎麼發展。」

施利特勒在12日面對國民主投6.2局飆出6K，被敲出2發全壘打丟掉2分，這是他明星賽前最後一次登板。由於明星賽當天正好是他兩次先發之間原本安排的牛棚練投日，因此若改為在明星賽投球，不僅符合他的調整節奏，也不影響明星賽後的先發規劃。

不過，考量施利特勒才剛完成先發任務，即使最終獲得登板機會，預計也只會投1至2局，不會承擔太長的投球工作。

施利特勒則淡化自己登板明星賽的重要性，強調球隊利益始終擺在第一位，「球隊永遠是第一優先。如果時間安排剛好，那當然很好；如果沒有，也完全沒關係。」

關鍵字： 明星賽、施利特勒、洋基隊、MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

哈蘭德賽後落淚向全國謝罪　撂話挪威必再起：這場失利擊不垮我們

哈蘭德賽後落淚向全國謝罪　撂話挪威必再起：這場失利擊不垮我們

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

親手淘汰摯友後直接奔向他　貝林漢姆：哈蘭德永遠是我兄弟

親手淘汰摯友後直接奔向他　貝林漢姆：哈蘭德永遠是我兄弟

挪威「魔人」最後撥髮！　維京划船哈蘭德寫單屆獨進7球壯舉

挪威「魔人」最後撥髮！　維京划船哈蘭德寫單屆獨進7球壯舉

A-Lin後台揪蔡依林喝酒　看她喝完急喊：杯子要還我！

熱門新聞

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

哈蘭德賽後落淚向全國謝罪　撂話挪威必再起：這場失利擊不垮我們

讀者回應

﻿

熱門新聞

1索爾洛特害挪威淘汰　球迷怒灌爆IG

2快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

3貝林漢姆梅開二度　英格蘭2比1闖4強

4世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

5延長賽兩度破門！阿根廷3比1闖4強

最新新聞

1威克先到二軍、桃猿雙洋砲配置再評估

2這39歲？梅西「魔鬼筋肉」太震撼

3林安可赴日首度單場雙響西武痛宰火腿

4梅西不滿裁判怒嗆：不要對我不尊重！

5李東洺下二軍　後藤：想讓他重新開始

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【比女孩吸睛】富邦啦啦隊跳三振舞　「布布寶貝」跟跳放電超搶鏡

【鐵粉太狂！】李珠珢私藏恐龍裝拍出3萬6　她震驚摀嘴感謝資深女粉絲

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

【這陣風救了她？！】婦人等車遇強風！離開位置下秒大片瓷磚砸落

【震撼畫面曝】新竹內灣溪水暴漲！溪水滾滾快淹到平地！

A-Lin後台揪蔡依林喝酒　看她喝完急喊：杯子要還我！

劉畊宏揪巨石強森跳操　現學「拉傷鼠蹊部」中文XD

【滾滾黃流】巴威颱風暴雨襲竹縣！　鳳山溪暴漲畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366