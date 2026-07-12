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球門球「撞纜線」竟成致命轉折！　挪威隊長嘆：太不走運

▲Martin Ødegaard。（圖／達志影像／美聯社）

▲Martin Ødegaard。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

挪威在2026世界盃8強戰一度取得領先，卻在上半場補時階段因球門球擊中球場上方的攝影機纜線，讓英格蘭把握機會攻入追平球，最終以1比2遭到逆轉，無緣隊史首次挺進世界盃4強。

挪威隊長厄德高（Martin Ødegaard）賽後坦言，球隊已經盡了全力，但比賽中確實有些不走運。

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本場8強賽12日在邁阿密體育場登場，挪威率先攻破英格蘭球門，取得1比0領先，不過上半場傷停補時第2分鐘，場上出現罕見插曲。

挪威準備從後場開出球門球時，皮球飛行途中意外擊中架設於球場上空的攝影機纜線，導致行進軌跡發生改變；英格蘭隨即回收球權並發動攻勢，最終將比分扳成1比1，也成為比賽的重要轉折點。

英格蘭隨後再下一城，以2比1完成逆轉，終結挪威挑戰隊史首次世界盃4強的希望。

效力英超兵工廠的厄德高賽後接受DAZN訪問時表示，「我們已經做了所有能做的事情，但最終結果並不是我們所期待的；我們讓對手進球的方式有些太過輕易，在把握最後射門機會方面也做得不夠好，另外也有一些不走運的情況。」

談到英格蘭追平比分前，皮球碰到空中攝影機纜線的意外狀況，厄德高指出，自己在場上清楚看見整個過程。

「我看見球碰到了纜線，在這樣的比賽裡發生這種事情，確實令人感到遺憾。」厄德高說道。

儘管最終止步8強，挪威本屆賽事仍寫下重要里程碑，這是他們睽違28年再次踏上世界盃舞台，並首度闖進世界盃8強，締造隊史最佳成績。

厄德高最後也為球隊整屆賽事的表現感到自豪，「我為我們一路走到這裡的表現感到驕傲，如果我們能夠獲得大家的掌聲與肯定，那麼我們就應該為這次挑戰感到自豪。」

關鍵字： 2026世足、英格蘭、足球、挪威、哈蘭德、貝林漢姆

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