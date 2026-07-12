不爽了！挪威超前分慘被VAR沒收　哈蘭德老爸怒嗆：裁判贏了

????Alf-Inge Haaland on Norway’s elimination from the FIFA World Cup by England:



????️ Reporter: “Alf-Inge, what’s your reaction after Norway’s 2–1 extra-time defeat to England?”



????️ Alf-Inge Haaland:



“Today, the referee won. That’s how I feel. I don’t usually like talking about… pic.twitter.com/xp0m9cX0KB — SethOfficial (@UTD_Seth001) July 11, 2026

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽8強戰上演激鬥，大黑馬挪威與傳統勁旅英格蘭鏖戰至延長賽，最終挪威以1比2慘遭逆轉，隊史首度闖進世界盃4強的夢想遺憾破滅。賽後，挪威頭號球星哈蘭德（Erling Haaland）的父親、前國腳阿爾夫-英格・哈蘭德（Alf-Inge Haaland）砲火全開，直言這場比賽的關鍵判決全都偏向英格蘭，更怒嗆：「今天贏球的是裁判！」

此役雙方上半場踢得難分難解，挪威在第36分鐘率先發難，新星謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）展現個人能力，一記精彩的左腳勁射破網，幫助挪威取得1比0領先。然而，英格蘭展現強大韌性，在補時階段由貝林漢姆（Jude Bellingham）挺身而出扳平比分，雙方以1比1進入下半場。

全場比賽最大的轉折點出現在第55分鐘，挪威利用角球攻勢，由赫格姆（Torbjørn Heggem）在門前混戰中補射破網，就在挪威全隊瘋狂慶祝超前進球時，VAR（影像助理裁判）隨即介入。重播畫面顯示，哈蘭德在禁區爭頂時疑似有推人動作，主裁判最終判定犯規在先，進球無效。這次關鍵改判重挫挪威士氣，英格蘭隨後在延長賽靠著貝林漢姆完成「梅開二度」，最終以2比1逆轉帶走勝利。

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賽後，哈蘭德的老爸在接受媒體訪問時，毫不掩飾心中的失望與憤怒，「今天是裁判贏了比賽，這就是我最真實的感受。我平時很不喜歡在賽後評論裁判，但當這麼多關鍵判決都同時針對同一支球隊時，你真的無法視而不見。」

▲挪威與「魔人」哈蘭德本屆世足之旅正式落幕。（圖／達志影像／美聯社）