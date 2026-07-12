自家主帥稱贏挪威是運氣好　致勝功臣貝林漢姆回嗆「隨便」

▲英格蘭致勝功臣貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

三獅軍團英格蘭世界盃8強賽靠著當家球星貝林漢姆（Jude Bellingham）梅開二度，在延長賽以2比1逆轉淘汰挪威隊，挺進4強。但總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）卻對球隊各方面表現都很不滿，甚至直言英格蘭能晉級純粹是運氣好。對總教練的嚴厲批評，致勝功臣貝林漢姆顯得相當不以為然，僅耐煩地以一句「隨便（Whatever）」冷淡回應。

英格蘭在此役再度上演讓全國球迷心情七上八下的延長賽逆轉秀，在落後的情況下，全靠貝林漢姆獨挑大樑連進2球，才將三獅軍團送入自1966年以來隊史僅僅第三次的世界盃4強舞台。不過，圖赫爾顯然對這場艱難的勝利相當不滿，賽後受訪時痛批球隊草率、技術失誤過多且節奏不夠快，認為球隊在各方面都不夠好。

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當媒體將圖赫爾這些不滿的評論轉述給貝林漢姆並詢問其看法時，這位年輕的明星中場似乎感到有些不耐，僅聳聳肩回應道：「是啊，好吧。隨便。」不願對主帥的嚴厲指責做出過多配合。

而英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在面對同樣的問題時，則是圓融為將帥緩夾，他透露，圖赫爾其實在休息室裡才剛剛對全體隊員說過「巨大的祝賀，你們應該享受它並慶祝」，並非只有批評。

▲英格蘭致勝功臣貝林漢姆（Jude Bellingham）與隊長凱恩（Harry Kane）。（圖／達志影像／美聯社）

「總教練似乎覺得仍有一部分我們可以做得更好，但從某種程度上來說，這是一件好事。如果我們在世界盃4強賽還能有所提升，那會是相當正面的事。」凱恩進一步強調，作為一支團隊，英格蘭已經擁有了贏球最核心的重要要素。他認為如果球隊在接下來的4強，控球若能配合得更加流暢，那麼三獅軍團絕對會在後面迎來幾場漂亮的比賽。