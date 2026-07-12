願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃戰況進入白熱化，場內踢得火熱，場外兩大航空巨頭的「世紀賭約」也引發全球球迷與網友瘋傳！挪威今日在8強淘汰賽役不敵英格蘭，遺憾告別賽場，但挪威航空（Norwegian Air）賽前與英國航空（British Airways）立下的「換Logo賭約」並未賴帳。挪威航空賽後隨即正式更換IG大頭貼，展現超狂風度，讓這場「賽外賽」的精彩程度完全不輸正式比賽。

這場航空大戰起源於賽前的隔空叫戰，雙方約定輸球的一方必須將官方IG大頭貼更換為對方的Logo。在挪威確定敗北後，挪威航空展現「說到做到」的硬漢精神，換上英航標誌並感性發文：「雖然我們的賽程已經結束，但這場友好的打賭將永遠留在我們心中，我們祝福英格蘭隊與英航在準決賽一切順利。」

此舉瞬間讓原本緊繃的競爭氛圍化為溫馨互動，英航官方隨即在下方留言大讚：「表現太棒了！感謝挪威航空帶來的樂趣，願我們的友誼長存。」這波「夢幻連動」甚至吸引了澳洲航空（Qantas）驚喜現身留言送上祝福。

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這場超成功的社群行銷不僅引發粉絲瘋狂討論，網友紛紛直呼：「這才是真正的運動家精神！」、「這波行銷我給滿分」、「比正賽還精彩」。兩大航空公司透過幽默與大度的互動，成功在世界盃期間創造了雙贏話題。

▲挪威8強戰不敵英格蘭，挪威航空將IG頭像換成英國航空。（圖／取自挪威航空IG）