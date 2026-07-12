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南非25歲國腳亞當斯驟逝！球迷翻出世界盃2畫面惹鼻酸

▲南非國腳亞當斯（Jayden Adams）驚傳離世。

實習記者陳鈺唐／綜合報導

南非25歲新星亞當斯（Jayden Adams）驚傳離世，震驚國際足壇，隨著噩耗傳出，球迷紛紛翻出他在世界盃期間的比賽畫面，其中包括坐在替補席神情凝重，以及球隊晉級後獨自坐在更衣室角落的影片，在社群平台引發熱烈討論。不過，目前官方尚未公布亞當斯的確切死因，相關案件仍在調查中。

現年25歲的亞當斯司職中場，效力南非豪門馬梅洛迪日落隊（Mamelodi Sundowns），也是南非國家隊近年崛起的重要戰力。本屆世界盃，他隨隊完成歷史性征程，正值職業生涯上升期，卻突然傳出離世消息，令全球球迷相當震驚。

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在社群平台廣泛流傳的影片中，有一段畫面拍下亞當斯坐在替補席，神情顯得相當嚴肅；另一段則是在南非成功晉級後，全隊於更衣室歡慶時，他獨自坐在一旁，並未加入隊友慶祝。相關影片在離世消息曝光後再次受到關注，吸引大量球迷轉發與討論。

不少網友表示，如今回頭觀看這些畫面格外令人心碎，也有人認為他當時似乎心事重重。不過，目前沒有任何證據顯示，這些影片與亞當斯的離世存在關聯，相關說法亦未獲官方證實。

截至目前，官方尚未公布亞當斯的確切死因，警方仍持續調查案件，外界也持續等待進一步說明。

▲南非國腳亞當斯（Jayden Adams）驚傳離世，得年25歲，震驚當地足壇。（圖／達志影像／美聯社）

▲南非國腳亞當斯（Jayden Adams）驚傳離世，得年25歲，震驚當地足壇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞當斯南非世界盃球員離世

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