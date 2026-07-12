施利特勒首局連挨2轟仍撐6.2局　洋基第8局「3轟爆發」逆轉國民

▲Cam Schlittler。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洋基火球王牌施利特勒（Cam Schlittler）12日作客國民，雖然首局就遭到兩發全壘打狙擊，仍及時穩住陣腳，投滿6.2局未再失分。

洋基打線則在8局上演逆轉秀，葛里沙姆（Trent Grisham）轟出超前兩分砲，終場以4比2擊敗國民，連續兩場在比賽後段翻盤。

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此役被視為施利特勒與國民強力打線之間的正面對決，施利特勒賽前防禦率僅2.01，國民則以全壘打火力著稱，團隊開轟數高居大聯盟第二，僅次於洋基。

由於國民打者擅長鎖定速球攻擊，洋基本系列賽也特別針對這項特性擬定投球策略；施利特勒主要依靠四縫線速球、卡特球與伸卡球壓制打者，3種球路合計占其投球比例的92%。

不過國民首局就率先突破，重砲伍德（James Wood）鎖定第一球、時速98.5英里的偏高速球，將球轟出右中外野大牆；兩人出局後米德（Curtis Mead）再把一顆時速96.2英里、位於好球帶上方的卡特球拉向左中外野，形成陽春砲。

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根據Statcast預測，兩支全壘打飛行距離同為388英尺，這是施利特勒本季第2次單場先發挨至少兩轟，上一次是6月30日對老虎被敲出4發全壘打，他本季被擊出的12支全壘打中，有7支集中在最近4場先發。

儘管開局不順，施利特勒並未繼續失血；挨轟後他只再被敲出兩支一壘安打，並成功化解4次保送造成的危機，單場4次保送追平個人本季最多紀錄，前一次是在6月13日面對藍鳥。

施利特勒最終投6.2局，用99球、其中62球為好球，送出6次三振，被敲4支安打失2分，退場時洋基仍以0比2落後；他此役最快伸卡球達到時速100.3英里。

談到首局兩度挨轟，施利特勒表示：「Wood對那顆偏高、偏內角的速球揮得很好，Mead面對那顆高出好球帶的卡特球，也做出很好的揮擊；那兩次對決就是我輸了，所以必須肯定他們的表現。」

施利特勒接著強調，關鍵在於失分後能否立即修正，「我必須做出調整，優秀的投手會想辦法撐過去，否則就會直接崩潰；我覺得自己先前對老虎時，就有一點崩掉了。」

「以今天能夠完成這些調整，並且投得比原本預期更深入比賽來說，我認為自己可以把今天視為一場勝利。」施利特勒說。

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洋基前一戰直到9局才完成逆轉，此役則提前在8局甦醒；麥克馬洪（Ryan McMahon）先在一出局後轟出右中外野陽春砲，替洋基打破鴨蛋。

萊斯（Ben Rice）隨後獲得保送，這也是他本場第4次上壘，洋基換上卡巴耶羅（José Caballero）代跑，葛里沙姆接著一棒將球轟上右外野第二層看台，兩分砲幫助洋基以3比2逆轉超前。

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葛里沙姆開轟後，下一棒的葛施密特（Paul Goldschmidt）也補上陽春砲，形成背靠背全壘打，這是葛施密特本季第15轟，也是自6月24日以來首度開轟；洋基本系列賽至今攻下的9分，全部都是透過全壘打取得。

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洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「在我們最需要的時候，打者完成了幾次非常出色、能夠幫助球隊贏球的打席。」

「我們大部分時間都被壓制住了，這場比賽和昨晚有點相似，我們得到了一些機會，卻沒有辦法把握，但到了比賽後段，出現了許多關鍵打席。」