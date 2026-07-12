不斷更新／恩多耶第67分鐘冷靜破門　瑞士、阿根廷平手進延長

▲恩多耶（Dan Ndoye）第67分鐘破門，幫助瑞士隊將比分追平。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃八強賽最終戰火熱開打，由衛冕軍阿根廷對決瑞士隊。阿根廷與瑞士在90分鐘正規賽內戰成 1-1 平手，經過延長賽上半場的激烈對抗後，雙方仍未能改寫比分，繼續維持1比1僵局。

瑞士此役展現強烈的進攻企圖，開賽才1分鐘由扎卡里亞（Denis Zakaria）便發動了一次具威脅的射門，隨後隊長扎卡（Granit Xhaka）也在第7分鐘嘗試遠射，向衛冕冠軍施加了巨大的壓力。

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然而，阿根廷隊在頂住壓力後迅速找回節奏。第10分鐘，梅西在右路展現魔術般的控球技巧，隨後主罰角球精準找到插上的麥克阿列斯特。麥克阿列斯特力壓對手防守球員，以一記巧妙的頭槌將球頂進遠角，阿根廷成功打破僵局，取得1比0領先。

▲阿根廷麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）開賽10分鐘就頭槌破網。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西（Lionel Messi）角球助攻，開賽10分鐘就由麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）頭槌破門。（圖／翻攝自FIFA官網）

瑞士前鋒恩博洛（Breel Embolo）憑藉過人的速度與爆發力，多次衝擊阿根廷防線，在第32分鐘，阿根廷防線險些失守，所幸門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）在恩博洛準備起腳的瞬間果斷倒地滑鏟封堵，成功化解了這次單刀危機，力保阿根廷大門不失，隨著上半場哨音響起，阿根廷帶著1比0領先進入休息室。



下半場易邊再戰，瑞士隊明顯加快了進攻節奏，在第67分鐘靠著羅德里格斯（Ricardo Rodríguez）的精準助攻，恩多耶在禁區內冷靜破門，將比分追成1比1平手，正規90分鐘踢完，雙方維持平手進入延長賽。

▲恩多耶（Dan Ndoye）第67分鐘破門，幫助瑞士隊將比分追平。（圖／達志影像／美聯社）

延長賽上半場阿根廷幾乎將瑞士隊圍困在半場內，替補上陣的阿爾馬達（Thiago Almada）在第93分鐘與95分鐘的兩次射門都極具威脅，ˇ但都沒能破門，梅西雖然持續利用定位球機會為隊友輸送砲彈，但瑞士門神科貝爾（Gregor Kobel）與後衛群展現銅牆鐵壁防守韌性，瓦解阿根廷狂轟濫炸，雙方維持1比1。