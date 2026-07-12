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2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽8強淘汰賽點燃戰火，黑馬挪威對決強權英格蘭，原本挪威有大好機會能帶著2球領先進入下半場，不料前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）在一次「2打1」反擊中，無視身旁的超級神鋒哈蘭德（Erling Haaland）選擇自行起腳遭擋，隨後英格蘭立即追平比分。此舉引發全球挪威球迷暴怒，紛紛湧入瑟洛特IG社群「灌爆」留言，痛批他實在太自私！

此戰挪威開賽氣勢如虹，靠著謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）率先破門取得1比0領先。比賽第44分鐘，挪威發動教科書等級的快速反擊，索爾洛特帶球長驅直入，此時他身旁有當家射手哈蘭德接應，英格蘭後防僅剩斯通斯（John Stones）一人苦追，形成極具威脅的「2打1」機會。

眼看只要分球給哈蘭德就能輕鬆推射入網，不料索爾洛特卻選擇「自幹」到底，自行內切後起腳射門，結果球直接被防守球員擋出。挪威錯失拉開比分的絕佳機會，不到3分鐘後，英格蘭球星貝林漢姆（Jude Bellingham）就強勢破網追平，戰局瞬間變色。

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索爾洛特這次爭議的進攻選擇，隨即讓他成為眾矢之的。賽後大批憤怒球迷湧入他的個人Instagram「出征」，留言區瞬間被灌爆。網友紛紛怒斥，「身旁坐擁世界最強前鋒卻不傳球？」、「這球傳了就是2比0，你是英格蘭派來的臥底嗎？」更有激進球迷直言，「鄙視這種球員，完全沒有團隊意識！」

挪威原本有機會在半場結束前奠定勝基，卻因這次「獨行俠」表現讓英格蘭逃過一劫，索爾洛特也從可能的晉級功臣，瞬間淪為球迷口中的頭號戰犯。

▲挪威索爾洛特（中）沒傳球給哈蘭德，賽後IG被球迷灌爆。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威索爾洛特（中）沒傳球給哈蘭德，賽後IG被球迷灌爆。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足8強世界盃挪威英格蘭索爾洛特哈蘭德

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