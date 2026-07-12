驚天逆轉卻不滿意？英格蘭主帥大發雷霆：純粹是運氣好！

▲英格蘭延長賽驚險以2比1擊敗挪威。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽最終日登場，三獅軍團英格蘭在美國邁阿密體感溫度突破攝氏40度的極端天候下遭遇挪威頑強抵抗，不過英格蘭在0比1落後的情況下，靠著球星貝林漢姆（Jude Bellingham）梅開二度，最終在延長賽以2比1逆轉晉級。即便取得極具戲劇性的逆轉勝，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後卻大發雷霆，對球隊粗糙的比賽內容相當不滿。

「我們今天讓自己的生活變得非常、非常艱難。」圖赫爾賽後接受媒體採訪時，語氣顯得相當嚴厲。他重申雖然挺進最後4強的結果不可思議，但他對全隊的整體發揮感到不滿，並直言在各個方面都是如此，最後他辛辣地總結，「老實說，我們今天純粹就是運氣好。我們必須各方面配合，我們需要也一定會變得更好。」

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記者問到三獅軍團否受到八強賽緊張氛圍影響、進而出現心態崩盤，圖赫爾驚訝地駁斥：「心態？這次晉級純粹就是心態問題。你現在怎麼還能談論、甚至是詢問心態的問題？這就是純粹的心態展現，你甚至可以把它裝瓶賣掉了！這與心態毫無關係，這完全是我們比賽品質的問題，這才是問題所在，我們需要踢得更好。」他強調，英格蘭最好的表現尚未到來，球隊仍有巨大的修正空間。

儘管對團隊內容大動肝火，圖赫爾仍不吝嗇地讚美個別選手的個人實力，特別是獨進兩球的救世主貝林漢姆，圖赫爾盛讚：「我沒什麼好說的。他每場比賽都像這樣展現出統治力，他就是世界級球員。」

他也讚賞替補上陣且表現亮眼的詹姆斯（Reece James）、羅傑斯（Morgan Rogers），並點名埃澤（Eberechi Eze）與斯彭斯（Djed Spence）的狀態漸入佳境，為球隊提供了充足的調度選項。

英格蘭接下來將在準決賽中迎戰阿根廷與瑞士之間的勝方，爭奪最終的決賽門票。