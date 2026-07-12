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世足8強爆「空中鋼索門」！貝林漢姆追平球惹議　挪威怒控應判無效

▲Jude Bellingham。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jude Bellingham。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界盃8強戰上演激烈對決，挪威與英格蘭一路鏖戰至延長賽，最終由英格蘭2比1驚險勝出；不過，比賽過程出現重大爭議，挪威方面指控英格蘭貝林漢姆（Jude Bellingham）在上半場傷停補時攻入的扳平球應被判無效，原因是皮球疑似先碰到空中攝影機鋼索。

根據美媒《The Athletic》報導，挪威原本帶著1球領先進入上半場傷停補時，門將尼蘭（Ørjan Nyland）開出球門球後，英格蘭在前場取得球權並迅速發動反擊，最終由貝林漢姆破門，將比數扳平。

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挪威方面認為，尼蘭開出的球門球在飛行途中碰到了場內空中攝影機的鋼索，導致皮球軌跡及落點發生改變；美國轉播單位《FOX Sports》的畫面中，也拍到皮球疑似碰觸鋼索的瞬間。

按照足球競賽規則，若比賽中的皮球碰觸場地上方的攝影設備或鋼索，裁判應立即中止比賽，並重新開始，由於這次疑似接觸直接造成英格蘭取得球權，隨後更形成扳平進球，挪威方面因此認為該進球不應成立。

上半場結束後，挪威總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）立即向裁判團提出抗議，尼蘭與哈蘭德（Erling Haaland）也不斷指向球場上方的空中攝影機，要求裁判重新檢視事發經過。

挪威助理教練貝格森（Kent Bergersen）在中場休息期間接受場邊訪問時表示，「皮球碰到了裝設攝影機的鋼索，因此改變了方向，落點也比原本應該落下的位置更靠前。」

不過，由於上半場已經結束，裁判並未改變判決；貝格森無奈表示，「現在已經無能為力了，我們只能咬緊牙關，繼續向前。」

針對這起爭議，國際足球總會（FIFA）隨後透過「FIFA Media」官方社群平台回應，指出比賽使用的「聯網足球技術」並未偵測到異常接觸。

這項技術透過設置在比賽用球內的感測器，即時記錄皮球受到碰觸及移動的相關數據；FIFA表示，「感測器並未出現反應，沒有證據顯示皮球曾碰觸鋼索，或因此改變移動軌跡。」

關鍵字： 2026世足、英格蘭、足球、挪威、哈蘭德、貝林漢姆

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