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比肩馬拉度納　英格蘭貝林漢姆單屆狂進6球寫2大神紀錄

▲英格蘭貝林漢姆單場梅開二度，完成本屆個人第6顆進球。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭貝林漢姆單場梅開二度，本屆個人第6記進球改寫兩大神紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

世界盃足球賽進入白熱化階段，「三獅軍團」英格蘭在8強賽遭遇挪威頑強抵抗，但陣中頭號球星貝林漢姆（Jude Bellingham）再度展現「救世主」等級演出，全場不僅帶動球隊攻勢，更寫下多項載入史冊的恐怖紀錄。英格蘭最終以2比1力克挪威，隊史第4度殺入世界盃4強，貝林漢姆比肩傳奇球王馬拉度納（Diego Maradona）的瘋狂表現，無疑成為全球足壇焦點。

現年僅25歲的貝林漢姆，在本屆賽事徹底擦亮「三獅軍團第一中場」招牌，本屆個人累積6球，在金靴獎之爭追上隊長凱恩(Harry Kane)並列第4。

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這也是世界盃史上首次單屆有球隊同時有2名球員攻進超過5球，貝林漢姆也成為英格蘭隊史第一位能在單屆世界盃至少攻進5球的中場球員。

更令人驚嘆的是，貝林漢姆在淘汰賽階段連續兩場完成「梅開二度」（單場攻入兩球），成為自1986年阿根廷球王馬拉度納之後，首位達成此項神級紀錄的球員。

觀察此戰數據，貝林漢姆在場上的影響力堪稱無所不在，全場共有64次觸球，雖然13次丟失球權，但他強大的持球推進能力成為挪威防線的噩夢。

統計顯示，他全場18次帶球，總帶球距離高達162.5公尺，其中包含2次關鍵的推進，總推進距離達54.9公尺，展現了極強的侵略性與破壞力。

英格蘭在順利擊敗挪威後，跟隨法國、西班牙腳步，闖進本屆最終4強，這也是隊史繼1966年奪冠、1990年、2018年後，第4度挺進4強賽。

根據賽程安排，英格蘭的4強賽將於台灣時間7月16日凌晨3點，在亞特蘭大梅賽德斯-奔馳體育場（Mercedes-Benz Stadium）點燃戰火。屆時三獅軍團的對手，將是阿根廷與瑞士對戰後的勝方，若阿根廷順利晉級，貝林漢姆將有機會與梅西（Lionel Messi）領軍的藍白軍團正面交鋒，爭奪最終決賽門票。

▲英格蘭貝林漢姆單屆5顆進球都非12碼罰球所進球，寫下隊史次佳紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林漢姆比肩傳奇球王馬拉度納瘋狂表現，幫助英格蘭挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足8強世界盃挪威英格蘭貝林漢姆哈蘭德

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