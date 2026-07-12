兄弟「調情」又來了　貝林漢姆、哈蘭德場上逗趣互鬧又成焦點

記者杜奕君／綜合報導

英格蘭在2026世界盃8強賽，經歷延長苦戰以2比1驚險擊敗挪威，此戰梅開二度攻進兩球的貝林漢姆（Jude Bellingham）也親手淘汰摯友「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）。但此戰場上兩人又被捕捉到「調情」打鬧的逗趣畫面，在一次自由球尚未開球前，貝林漢姆又拍打並扯了哈蘭德球褲，讓哈蘭德開懷大笑著拍掉貝林漢姆調皮右手，成為球迷熱議焦點。

▲好友貝林漢姆單場梅開二度，哈蘭德無奈世界盃正式淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

此戰賽前哈蘭德4戰狂轟7球，成為本屆世界盃「漲粉」無數球星，至於貝林漢姆同樣不遑多讓，此戰單場獨進兩球後，本屆世界盃個人進球數追平英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）的6球，不僅率隊挺進4強，也持續保有爭取金球獎機會。

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但過去曾在效力德甲多特蒙德時建立深厚情誼的哈蘭德與貝林漢姆，此戰又被鏡頭捕捉到場上調皮打鬧戲碼，在一次自由球尚未開球前，貝林漢姆又調皮的欺負哈蘭德偷拉其球褲，此舉也讓哈蘭德開懷大笑，也跟著拍掉貝林漢姆調皮右手。

雖然在延長賽上半場黯然退場，但哈蘭德賽後仍第一時間走向老友貝林漢姆致意，兩人也互相加油打氣，真男人情誼溢於言表。

▲英格蘭貝林漢姆又被拍到場上跟好友哈蘭德打鬧戲碼。（圖／達志影像／美聯社）