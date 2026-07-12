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親手淘汰摯友後直接奔向他　貝林漢姆：哈蘭德永遠是我兄弟

▲Jude Bellingham。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jude Bellingham。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

英格蘭在2026年世界盃8強戰與挪威激戰至延長賽，最終靠貝林漢姆（Jude Bellingham）梅開二度，以2比1逆轉挺進4強。

終場哨聲響起後，這位英格蘭致勝功臣沒有立即投入慶祝，而是直接走向昔日多特蒙德隊友哈蘭德（Erling Haaland），安慰承受淘汰失落的摯友。

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挪威此役在第36分鐘率先打破僵局，謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）從左側起腳，皮球擊中門柱內側入網；英格蘭直到上半場補時才由貝林漢姆扳平。

進入延長賽第3分鐘，挪威門將尼蘭（Ørjan Nyland）未能接穩羅傑斯（Morgan Rogers）的遠射，貝林漢姆迅速補射破門，完成梅開二度，也將英格蘭送進世界盃4強。

儘管親手終結挪威本屆世界盃之旅，貝林漢姆賽後最掛念的仍是哈蘭德；他賽後表示，「比賽結束後，我第一個想見的人就是Erling。」

貝林漢姆談到，外界看見的是兩名球星在場上競爭，但對他而言，哈蘭德始終是重要的朋友，「人們看到的是我們在90分鐘內互為對手，但我看到的是我的兄弟。」

「我看見他站在那裡，承受著比賽失利帶來的失望，我完全明白他當下的感受，因為我也曾經歷過同樣的時刻。」

「所以我才會直接走向他，不是為了鏡頭，也不是為了成為新聞標題，只是想提醒他，一場比賽的結果永遠無法定義他是怎樣的人。」

貝林漢姆與哈蘭德曾在德甲勁旅多特蒙德並肩作戰，兩人在2020年至2022年間成為隊友，場內外建立深厚交情；FIFA賽前也特別以兩人的友誼為題，形容這場8強戰是昔日好友暫時放下情誼、代表各自國家正面交鋒。

回憶效力多特蒙德的日子，貝林漢姆說，「我們曾在多特蒙德共同締造許多難忘的回憶，我們每天都互相激勵、一起慶祝，也一起成長；這樣的情誼，不會因為如今穿上不同國家隊的球衣就此消失。」

哈蘭德本屆賽事率領挪威一路闖進8強，包括在16強賽梅開二度，以2比1淘汰5屆冠軍巴西；他在對英格蘭之前已攻進7球，是挪威締造隊史世界盃最佳成績的頭號功臣。

貝林漢姆也向昔日隊友送上鼓勵，「我告訴他要抬起頭來，因為他依然是世界上最出色的球員之一；他為挪威奮戰的方式、他所付出的犧牲，以及他對自己國家展現出的熱情，都只值得人們給予尊重。」

對貝林厄姆而言，國家隊賽場上的勝負不會改變兩人的關係。他最後感性表示，「今晚，我們是對手，但到了明天，他永遠都會是我的兄弟；我會永遠支持他，就像我知道他也一定會支持我一樣。」

關鍵字： 2026世足、英格蘭、足球、挪威、哈蘭德、貝林漢姆

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