李灝宇敲雙安打擊率回升至2成55　老虎2比4不敵費城人

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎台灣重砲李灝宇12日先發鎮守二壘，面對費城費城人繳出3打數2安打的亮眼表現，可惜老虎未能把握多次得分機會，終場以2比4落敗，雙方系列賽戰成1勝1敗。

費城人3局率先突破，希爾（Derek Hill）靠失誤上壘後，接連盜上二、三壘，透納（Trea Turner）隨後以高飛犧牲打送回全場第1分。

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第4局馬許（Brandon Marsh）保送、史托特（Bryson Stott）敲安，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）適時擊出2分打點二壘安打，希爾再補上帶有打點的安打，費城人取得4比0領先。

老虎5局展開反攻，瓦倫西亞（Eduardo Valencia）率先轟出陽春砲，將比分追成1比4；李灝宇緊接著擊出三壘方向滾地球，原先遭判出局，老虎提出挑戰後改判安全上壘，形成內野安打，也是他本場第1支安打。

First-pitch homer



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7局瓦倫西亞再度率先敲安，李灝宇隨後將球穿越中間方向，連續兩個打席擊出安打，幫助老虎形成一、二壘有人、無人出局的大好局面。

不過後續打者遭三振，加上雙殺打，老虎未能追回分數；李灝宇8局守備也有貢獻，接獲外野回傳球後，在二壘完成俐落觸殺。

老虎8局再度製造反攻機會，維爾林（Matt Vierling）保送上壘後，靠安打與觸身球攻佔滿壘，托克森（Spencer Torkelson）擊出雙殺打，三壘跑者回本壘得分，將差距縮小至2比4。

費城人終結者杜蘭（Jhoan Duran）9局登板，連續解決3名打者，守住球隊勝利。

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費城人先發左投桑契斯（Cristopher Sánchez）投完7局，8局面對兩名打者都讓對手上壘後退場，最終僅失2分；老虎先發麥茲（Casey Mize）投5.2局，被敲5支安打、失4分，其中3分為自責分，送出5次三振與2次保送。