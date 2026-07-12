挪威「魔人」最後撥髮！　維京划船哈蘭德寫單屆獨進7球壯舉

▲挪威哈蘭德止步8強，最後撥髮帥氣身影成為本屆世足絕響。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃「圈粉」無數，人氣暴漲的挪威王牌球星哈蘭德（Erling Haaland），在本屆徹底擦亮「魔人」及進球機器威名。雖然12日在8強淘汰賽以1比2不敵英格蘭，但本屆賽事「5戰踢進7球」，包含淘汰森巴軍團巴西的強大進攻威力，仍讓世界球迷看見挪威海盜的超凡實力。

即便有加入英格蘭國家隊資格，但哈蘭德仍選擇代表祖國挪威在國際賽力拚，並在本屆世界盃首度取得參賽資格。

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而這位年僅25歲的挪威神鋒，在首度站上世足舞台的表現也並未讓球迷失望，此戰賽前出賽4場就累計踢進7球，包含3場梅開二度，連續14場國際賽為挪威進球，期間累計攻進27球。

長髮飄逸、加上猶如漫畫人物「魔人普烏」的誇張神情，加上維京軍團在勝利後的划船慶賀，都讓哈蘭德成為本屆世足賽場的頂尖球星，就連頭上專屬的髮圈，都造成狂銷紀錄。

▲挪威與哈蘭德黯然淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

今日8強淘汰賽，哈蘭德終於在本屆世界盃首度遭到「徹底封鎖」，全場沒有任何進球紀錄，甚至在延長賽上半場結束就提前遭到撤換退場，最終也面臨淘汰輸球苦果。

但賽後哈蘭德仍第一時間，走向摯友，此戰梅開二度攻進兩球的貝林漢姆（Jude Bellingham）暖心致意，兩人深厚友誼再度引發討論。不過哈蘭德最後落寞退場的畫面，仍讓不少死忠球迷感到惋惜，但經歷此次世足聖戰，哈蘭德已經正式邁向世界頂尖戰將之林。

▲哈蘭德本屆一舉一動都成為球迷熱議焦點。（圖／達志影像／美聯社）