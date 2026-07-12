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鄭宗哲兩打席後提前退場　吉田正尚開轟助紅襪8連勝

記者王真魚／綜合報導

波士頓紅襪12日以4比0完封大都會，豪取8連勝，持續朝美聯外卡席次邁進。台灣好手鄭宗哲此役先發擔任第9棒、鎮守游擊，不過僅打兩個打席便提前退場；日籍強打吉田正尚則轟出本季第3號兩分砲，延續火燙手感。

鄭宗哲2局上在2出局滿壘時迎來首打席，面對大都會先發投手佩洛塔（Freddy Peralta），最終遭93.4英里高角度速球三振，留下滿壘殘壘。5局上，他與佩洛塔纏鬥5球後選到四壞保送，不過下一棒擊出滾地球形成野手選擇，鄭宗哲在二壘遭封殺。

6局上，紅襪在2出局三壘有人的得分機會下輪到鄭宗哲打擊，面對左投敏特（A.J. Minter），總教練團選擇換上右打岡薩雷茲（Romy Gonzalez）代打，可惜依舊遭到三振，紅襪未能擴大領先。

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鄭宗哲全場1打數無安打，選到1次保送、吞下1次三振，連續3場安打紀錄中斷，但這也是他大聯盟生涯第3次保送，追平台灣名將陳金鋒，並列台灣球員史上第5。守備方面有4次守備機會。

吉田正尚則以先發第五棒指定打擊出賽，8局上在球隊2比0領先、無人出局一壘有人的情況下，一棒掃向右外野方向，擊出自6月27日以來的首轟，為球隊添得保險分。

吉田此役3打數敲出1安打、貢獻2分打點，另選到1次保送，連續安打場次推進至7場，目前打擊率為2成66。

▲鄭宗哲。（圖／路透）

▲鄭宗哲。（圖／路透）

關鍵字： 紅襪鄭宗哲吉田正尚大聯盟8連勝

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