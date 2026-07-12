真友誼！貝林漢姆單場狂進2球淘汰挪威　哈蘭德賽後獻暖心祝福

▲英格蘭貝林漢姆單場梅開二度，幫助球隊風光挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽8強淘汰賽，「三獅軍團」英格蘭靠著貝林漢姆（Jude Bellingham）單場梅開二度，包括延長賽第93分鐘關鍵進球，以2比1淘汰「維京海盜」挪威，也終結本屆圈粉無數「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）世足之旅。擁有深厚交情的貝林漢姆與哈蘭德，賽後也第一時間相互致意，展現真男人之間的友誼。

Bellingham and Haaland after the game❤️



pic.twitter.com/uVl3Nzqu7E [廣告]請繼續往下閱讀... July 11, 2026

生涯首度率領挪威踢進世界盃，哈蘭德就以強勢表現領軍勇闖8強之列，但面對誓言帶「足球回家」的英格蘭，這場8強淘汰賽，挪威雖然靠21歲新星謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）率先破網取分，但隨後英格蘭王牌貝林漢姆大顯神威，單場梅開二度，最終幫助英格蘭以2比1贏得4強門票。

哈蘭德在延長賽上半場結束，意外被提前撤換退場，也無緣幫助挪威完成扳平反撲，最終在貝林漢姆強勢發揮下，英格蘭終於在艱辛苦戰贏球，取得晉級4強。

賽後英格蘭球迷大唱綠洲合唱團經典金曲《Wonderwall》慶賀勝利，隊長凱恩（Harry Kane）開心向全場英格蘭球迷致意，致勝大英雄貝林漢姆也跟著球迷齊唱慶賀。

但全場最動容一幕，仍在過去曾在效力德甲多特蒙德時建立深厚情誼的哈蘭德與貝林漢姆身上，哈蘭德即便面臨淘汰，但仍第一時間向老友貝林漢姆慶賀致意，兩人互相打氣致意，貝林漢姆也將帶著摯友的祝福持續朝4強戰邁進。

▲挪威哈蘭德賽後神情落寞，但仍率隊寫下首闖世界盃就挺進8強壯舉。（圖／達志影像／美聯社）