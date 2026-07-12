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光芒榜眼挑中本屆最強高中生艾默森！被譽為下一個小惠特

記者王真魚／綜合報導

原本承諾加入德州大學的高中游擊手艾默森（Grady Emerson），在2026年大聯盟選秀中獲坦帕灣光芒以榜眼籤選中，外界預期他將放棄NCAA資格，直接展開職業生涯。

來自德州阿蓋爾（Argyle）的艾默森，是德州大學總教練施洛斯納格（Jim Schlossnagle）招募名單中的重點球員，不過隨著他在選秀會上獲光芒指名，未來披上德州大學戰袍的可能性已大幅降低。

艾默森是本屆選秀中順位最高的高中球員，僅次於白襪以狀元籤選進的UCLA游擊手查洛夫斯基（Roch Cholowsky）。

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畢業於沃思堡基督教高中（Fort Worth Christian High School）的艾默森，先前曾承諾加入德州大學。根據MLB官網資料，今年榜眼籤的建議簽約金為1050萬美元。

艾默森高中前三年效力於阿蓋爾高中，之後轉學至沃思堡基督教高中，在前遊騎兵球員葛里爾（Rusty Greer）的指導下持續成長；繳出打擊率0.532、上壘率0.648、長打率1.013的成績，另有7支全壘打、50分打點、31次盜壘，守備率則高達0.992。

不少球探認為，艾默森是本屆選秀最具實力的球員之一，憑藉頂尖天賦與成熟技術，被拿來與同樣來自德州的皇家球星小惠特（Bobby Witt Jr.）相提並論。而游擊手也是光芒目前陣容中的需求位置之一。

▲ 光芒以榜眼籤網羅高中游擊手艾默森（ Grady Emerson，右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 光芒以榜眼籤網羅高中游擊手艾默森（ Grady Emerson，右）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟坦帕灣光芒2026選秀艾默森棒球少年

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