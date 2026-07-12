白襪隊史第3位狀元郎誕生！UCLA游擊大物查洛夫斯基激動落淚

Roch Cholowsky was emotional after being selected first overall by the White Sox pic.twitter.com/Ywv6X7JCA5 — Jomboy Media (@JomboyMedia) July 11, 2026

記者王真魚／綜合報導

芝加哥白襪在台灣時間13日舉行的2026年大聯盟選秀中，以狀元籤選進UCLA游擊手查洛夫斯基（Roch Cholowsky），這也是隊史第3次握有選秀狀元籤。

查洛夫斯基自白襪去年12月在冬季會議抽中狀元籤後，就一直被視為熱門人選，其他競爭者還包括高中游擊手艾默森（Grady Emerson）與喬治亞理工捕手拉基（Vahn Lackey）。

白襪業餘球探主管夏利（Mike Shirley）在選秀前表示，查洛夫斯基本季展現更成熟的身體條件，「他是全美排名第一大學球隊的游擊手、領袖和隊長，在場上建立起穩固的基礎與習慣。」

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夏利也稱讚查洛夫斯基的守備與打擊能力，「他是場上的領導者，游擊防區的守備相當穩定，具備一名游擊手該做到的事。我認為他的長打能力是真實存在的，他能控制好球帶，兼具擊球能力與長打火力，而且能夠鎮守游擊。」

▲ 查洛夫斯基（Roch Cholowsky）獲白襪以狀元籤選中，正式成為2026年大聯盟選秀第一指名。（圖／達志影像／美聯社）

查洛夫斯基在剛結束的NCAA球季率領棕熊隊拿下全美第一種子，如今正式加入白襪農場體系。

現年21歲的他，連續兩年獲選十大聯盟年度最佳球員（2025、2026年），並在2025年拿下十大聯盟年度最佳防守球員，同時也是2026年金棒獎（Golden Spikes Award）決選名單成員。該獎項每年頒發給美國最傑出的業餘棒球員。

查洛夫斯基在2026年球季出賽60場，繳出打擊率0.320、上壘率0.452、長打率0.636的成績，另有21支全壘打、60分打點。守備方面，他本季累積15.3次防守貢獻值（DRS），前一年更以20.15 DRS高居NCAA第一。

當狀元人選在白襪主場菲爾德（Rate Field）公布時，現場球迷報以熱烈掌聲。查洛夫斯基與家人一同出現在大螢幕上，得知自己成為白襪隊史第3位狀元郎後，激動落淚。球場播報員本田（Gene Honda）隨後正式宣布這項消息，白襪則播放KISS經典歌曲《I Wanna Rock and Roll All Night》。

查洛夫斯基成為白襪隊史第3位狀元郎，前兩位分別是1971年的古德溫（Danny Goodwin）與1977年入選名人堂的貝恩斯（Harold Baines）。

▲ 查洛夫斯基與家人一同出現在大螢幕上，得知自己成為白襪隊史第3位狀元郎後，激動落淚。（圖／達志影像／美聯社）