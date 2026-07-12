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快訊／開賽為驟逝亞當斯默哀　挪威、英格蘭半場1比1踢平

▲挪威謝爾德魯普率先破門，1比0領先英格蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威謝爾德魯普率先破門，1比0領先英格蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽8強淘汰賽，12日由「維京海盜」挪威交手「三獅軍團」英格蘭，此戰兩隊除了爭取至關重要的4強門票，還得與比賽舉行地點佛羅里達邁阿密當地體感大約攝氏42度的炎熱氣溫抗衡。上半場進行至第36分鐘，挪威謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）射門命中，幫助挪威取得1比0領先。但隨後英格蘭王牌貝林漢姆（Jude Bellingham）上半場傷停補時階段，第47分鐘在3人包夾下仍順利破門，幫助英格蘭追成1比1。

▲此戰賽前挪威與英格蘭兩隊選手都齊聚為不幸辭世的南非國腳亞當斯默哀。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼此戰賽前挪威與英格蘭兩隊選手都齊聚為不幸辭世的南非國腳亞當斯默哀。（圖／達志影像／美聯社）

▲此戰賽前挪威與英格蘭兩隊選手都齊聚為不幸辭世的南非國腳亞當斯默哀。（圖／達志影像／美聯社）

此戰比賽正式開踢前，兩隊球員都圍向中圈，向稍早傳出驟逝的南非隊國腳亞當斯（Jayden Adams）進行默哀致意。

此戰除了輸的球員得回家之外，挪威航空（Norwegian Air Shuttle）已經和英國航空（British Airways）達成賭約，輸球的一方必須在星期日將官方Instagram的頭像換成對手的品牌Logo整整一天時間。

比賽正式開始後，雙方就進入陣地戰，上半場進入補水暫停時，兩隊焦點球星挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）與英格蘭凱恩（Harry Kane）都未能領軍破網，比分仍以0比0形成僵局。

但比賽進入第36分鐘，挪威此戰獲得先發的奇兵謝爾德魯普出其不意射門破網，率領挪威取得1比0領先，這也是他個人在國際賽的第2顆進球。

這顆進球也寫下歷史紀錄，成為挪威睽違33年後，再度攻破英格蘭球門。上一位在正式比賽中攻破「三獅軍團」大門的挪威球員，已是1993年世界盃會外賽的波希內（Lars Bohinen），當時挪威以2比0擊敗英格蘭。

但上半場英格蘭在傷停補時4分鐘情況下，靠著王牌球星貝林漢姆（Jude Bellingham）在第47分鐘順利起腳破網，幫助球隊戰成1比1平手。

這是貝林漢姆個人生涯在世界盃賽場的第6顆進球，正式超越1966年冠軍功臣赫斯特（Geoff Hurst），躍居英格蘭隊史世界盃金靴榜第三名，目前僅次於凱恩（Harry Kane）與萊因克爾（Gary Lineker）。

上半場挪威控球率為25%，英格蘭則高達69%，挪威上半場共5次射門、3次射正，英格蘭則是4次射門、2次射正。

▲英格蘭貝林漢姆展現大將之風，起腳幫助球隊追平挪威。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭貝林漢姆展現大將之風，起腳幫助球隊追平挪威。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足8強世界盃挪威英格蘭謝爾德魯普貝林漢姆

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