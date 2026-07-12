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捷克21歲女將溫網女單首封后！　創15年來最年輕冠軍

▲捷克女將諾斯科娃奪冠。（圖／路透）

▲捷克女將諾斯科娃奪冠。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

捷克女將諾斯科娃（Linda Noskova）11日在第二盤錯失5個冠軍點後，仍展現驚人韌性，以6比2、5比7、6比3擊敗同胞穆霍娃（Karolina Muchova），勇奪生涯首座溫布頓網球錦標賽女單冠軍，也是首座大滿貫單打冠軍。

路透社報導，21歲、第9種子的諾斯科娃首盤僅花32分鐘便輕鬆拿下，第二盤更一度以5比2領先。不過，第10種子穆霍娃連續化解5個冠軍點，並連拿5局逆轉，以7比5將比賽逼入決勝盤。

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諾斯科娃一度落淚崩潰，但決勝盤重新振作，再度取得5比2領先。穆霍娃追回一局後，諾斯科娃在第6個冠軍點成功保發，以2小時28分鐘結束這場戲劇性對決，賽後激動落淚並倒地慶祝。

這是公開年代以來，首度有兩位捷克女將在四大滿貫女單決賽交手。諾斯科娃賽後表示，「今天我們一起創造了歷史，我相信所有捷克球迷都會為我們感到驕傲。」

諾斯科娃也成為15年來最年輕的溫網女單冠軍，追平克菲托娃（Petra Kvitova）2011年首度封后的年齡紀錄。她坦言，自己正是受到兒時偶像克菲托娃啟發才踏上網球之路，而克菲托娃今天也與威爾斯王妃凱特（Kate）一同在王室包廂見證奪冠。

此外，諾斯科娃也成為繼萬卓索娃（Marketa Vondrousova）及卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）之後，近4年來第3位奪得溫網女單冠軍的捷克選手。

諾斯科娃賽後含淚表示，「所有付出的汗水與努力，全都值得了。」她也向兩年前過世的母親獻上飛吻。穆霍娃則吞下生涯第二場大滿貫決賽敗仗。

關鍵字： 諾斯科娃網球捷克Linda Noskova

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