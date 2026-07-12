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快訊／南非世界盃國腳亞當斯驚傳驟逝　FIFA主席痛心發聲

▲南非世界盃國腳亞當斯驚傳驟逝。（圖／達志影像／美聯社）

▲南非世界盃國腳亞當斯驚傳驟逝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

南非足壇傳來令人心碎的沉痛噩耗！年僅25歲的南非國家隊中場新星亞當斯（Jayden Adams）驚傳離世，消息一出震驚國際足壇。國際足聯（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）在亞當斯驟逝消息確認後，也特別發文悼念，痛心表示這位才剛代表國家隊披掛上陣的球星英年早逝，是全球足球界的重大損失。

司職中場的亞當斯，不僅是南非聯賽勁旅馬梅洛迪日落隊（Mamelodi Sundowns）的當家球星，更是南非國家隊近年重點栽培的潛力好手。令人遺憾的是，亞當斯日前才剛代表南非參與歷史性的世界盃資格賽征程，正值職業生涯上升期卻傳出死訊，令球迷唏噓不已。

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FIFA主席因凡蒂諾在哀悼文中寫道，「聽聞亞當斯在代表國家隊參加歷史性的世界盃征程僅數週後離世，令人感到無比悲痛。我本人與FIFA全體成員以及全球足球界，都要向他的家人、朋友與隊友致以最深切的慰問。」因凡蒂諾強調，這位南非球星將被世人深深懷念，「願他安息。」

亞當斯的恩師強森（Brendine Johnson）在接受南非媒體《Soccer Laduma》訪問時，語氣充滿沉痛與不捨，「現在一切都發生得太突然，真的非常難以接受，心情非常沉重。目前家屬希望不受到打擾，也暫時無法回應外界，這個消息讓所有人都心碎了。」

目前關於亞當斯的具體死因尚未對外正式公布，但這位南非中場新星的殞落，無疑讓正值重建期的南非國家隊痛失一名大將，全球球迷也紛紛湧入社群媒體，送這位天才球員最後一程。

▲南非世界盃國腳亞當斯驚傳驟逝，FIFA主席也發文悼念。（圖／取自IG）

▲南非世界盃國腳亞當斯驚傳驟逝，FIFA主席也發文悼念。（圖／取自IG）

關鍵字： 2026世足8強世界盃南非亞當斯因凡蒂諾FIFA足球

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