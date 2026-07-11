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日耳曼坦克重建起跑！名帥克洛普同意執掌德國代表隊

▲歐洲名帥克洛普（Jürgen Klopp）將接任德國隊主帥。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲名帥克洛普（Jürgen Klopp）將接任德國隊主帥。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

德國代表隊重建之路正式起跑！據德國媒體《天空體育》（Sky Sports）報導，德國足球協會已與59歲的歐洲名帥克洛普（Jürgen Klopp）達成原則性協議，雙方在美國紐約進行深入會談後取得共識，克洛普將接掌日耳曼軍團兵符，合約將一路至2030年世界盃結束。

這是克洛普職業生涯首度執教國家隊層級，他將接替因在世界盃32強賽PK大戰中以2比3不敵巴拉圭而安然下台的前任總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）。

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雖然雙方已達成全面協議，但最終成行的最後障礙預計將於下週初排除，克洛普自2025年1月起擔任紅牛集團（Red Bull）全球足球總監，他將於下週初在美國與紅牛集團執行董事明茨拉夫（Oliver Mintzlaff）會面，商討提前解除合約的相關事宜。克洛普接受訪問時證實與德國足協已有過非常迅速且建設性的談判，並透露已傳簡訊與明茨拉夫溝通，相信紅牛集團會乾淨俐落地處理好離職程序，讓雙方達成雙贏。

新的教練團隊成員也已明朗，曾於利物浦時期長期擔任克洛普助教、並曾與瓜迪奧拉（Pep Guardiola）共事的林德斯（Pep Lijnders）已同意加入教練組。這支全新的教練團隊首場正式比賽，預計將是9月24日在阿姆斯特丹舉行、對陣荷蘭隊的歐洲國家聯賽。德國足協主席諾伊恩多夫（Bernd Neuendorf）與副主席瓦茨克（Hans-Joachim Watzke）對此番交談展現極大信心，後續合約將在取得紅牛集團同意後，送交足協監事會與股東大會聯席會議最終敲定。

執教履歷極其輝煌的克洛普，曾在多特蒙德時期奪得德甲二連霸，並在利物浦執教的九年內抱回歐冠與英超冠軍等8座獎盃。德國代表隊自2014年奪冠後陷入漫長低谷，連續在2018年與2022年小組賽出局，本屆賽事雖晉級淘汰賽，卻在32強賽遭巴拉圭爆冷淘汰，這也宣告了38歲少帥納格爾斯曼不足三年的執教生涯正式終結，德國足協此番成功延攬克洛普，期盼能借重這位頂尖名帥的深厚指導力，帶領日耳曼軍團走出連三屆無緣16強的隊史陰霾。

▲前德國主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）黯然下台。（圖／達志影像／美聯社）

▲前德國主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）黯然下台。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足克洛普德國隊世界盃足球日耳曼軍團

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