西班牙18歲天才亞馬爾「魔幻過人」　網驚呼：下一個內馬爾！

▲西班牙18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）大秀超絕過人神技。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

西班牙18歲天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）11日8強對戰比利時展現「非人類」的超絕個人技巧，不僅在第30分鐘妙傳策動先馳得點攻勢，更在第32分鐘上演驚湛的第一觸停球與禁區突破，一舉撕裂比利時防線，精湛的球技讓網友讚嘆不已。西班牙最終成功晉級，4強將對決法國。

這波引爆全場沸騰的個人秀發生在第32分鐘，當時西班牙以1比0領先。亞馬爾在禁區右側邊緣接獲中場羅德里（Rodri）的傳球，他用右腳輕巧一彈，瞬間將球點向前方完成精準的「魔法第一觸」，直接晃過貼身防守的德庫伊佩爾（Maxim De Cuyper）切入禁區。

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面對上前補防的防守球員多庫（Jérémy Doku），亞馬爾先以向右踏步作為誘餌，隨即敏銳地向左切入，運用空間創造出射門機會並果斷起左腳奧妙勁射。雖然皮球最終擦著近柱偏出，但這記連過兩人的犀利突破仍讓整座球場瞬間陷入狂熱。

▲西班牙18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）大秀超絕過人神技。（圖／達志影像／美聯社）

這段次元級別的停球與盤帶動作隨後被FIFA官方YouTube頻道列為精華影像，在社群平台上引發熱烈討論，更讓在DAZN擔任解說專家的風間八宏不禁感嘆：「哇，太漂亮了。」直言防守者的一舉一動都被亞馬爾看在眼裡。

???? | Lamine Yamal vs Belgium pic.twitter.com/oLfpy2xKZB — Access Yamal (@AccessYamal) July 11, 2026

而影片也在社群上也陷入瘋狂，網友紛紛激戰：「哇，這簡直是超越常人的選手」、「剛才發生了什麼事！？太不可思議了」、「這才是真正的天才」、「即便沒有進球，這也是最頂級的演出」、「技巧無懈可擊」，還有人不可置信地說「竟然還只是個18歲的孩子」。

甚至有球迷評論道：「亞馬爾就是下一個內馬爾（Neymar）」、「難道只有我覺得他在5到10年內會成為世界最頂尖的足球員嗎？」

這名18歲新星雖然在本屆世界盃是帶著右腳傷勢出賽，但隨著賽事推進，他的體能與競技狀態顯然已重回巔峰。西班牙順利躋身4強後，將於台灣時間7月15日凌晨3點迎戰強敵法國隊，爭奪最終的決賽門票。