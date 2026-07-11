快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

▲南非國腳亞當斯（Jayden Adams）驚傳離世，得年25歲，震驚當地足壇。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

南非足壇11日傳出噩耗，效力馬梅洛迪日落（Mamelodi Sundowns）與南非國家隊的中場球員亞當斯（Jayden Adams）驚傳離世，得年25歲。消息曝光後震撼當地足球界，截至目前為止，球團尚未發布正式聲明，死因仍未對外公布。

亞當斯不久前才代表南非征戰2026年美加墨世界盃，幫助球隊闖進32強，最終以0比1不敵加拿大止步。這名出身斯泰倫博斯（Stellenbosch FC）青訓體系的中場，在本屆世界盃小組賽3戰全數出賽，不過32強對加拿大一役未獲上場機會。

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由於參加世界盃，亞當斯與另外7名日落隊國腳獲得額外兩周假期，原本預計下周前往奧地利，與正在當地進行季前集訓的球隊會合，未料卻傳出噩耗。

根據南非媒體報導，亞當斯的啟蒙教練強森（Brendine Johnson）已代表家屬證實死訊。他透露，自己直到本周四還與亞當斯深談，當時對方仍對世界盃後重返賽場充滿期待。

「他非常期待回歸，也知道未來還有很多挑戰等著自己，他已經做好準備。」強森表示，「沒有人預料到這一切會發生。此時此刻，我甚至不知道該說什麼，只希望大家尊重家屬的隱私。」

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Brendine Johnson, Jayden Adams’ mentor, has broken his silence following the midfielder’s sudden passing, describing the moment as a devastating shock for the family.



Johnson said the family is still struggling to process… pic.twitter.com/VAekRiLt7t — Micky Jnr (@MickyJnr__) July 11, 2026

亞當斯出身斯泰倫博斯青訓，2020年簽下生涯首份職業合約，很快便成為一線隊主力，累計為球隊出賽139場，排名隊史第二。2025年1月，他轉投馬梅洛迪日落，並在不到兩年的時間內，隨隊奪下南非超級聯賽與非洲冠軍聯賽冠軍。

國家隊方面，亞當斯曾隨南非在2024年非洲國家盃拿下季軍，今年更登上世界盃舞台，被視為南非足壇最具潛力的新生代中場之一。

亞當斯驟逝的消息震驚南非足球圈，馬梅洛迪日落全隊原定11日啟程前往奧地利展開季前訓練，如今只能在悲痛氛圍中出發。隨著消息曝光，各界悼念聲浪也持續湧入。

值得注意的是，擁有逾32萬名追蹤者、長期關注非洲足壇的記者Micky Jnr在社群平台發文指出，亞當斯疑似是輕生身亡，並稱球員是在住處浴室內上吊。不過，截至目前為止，馬梅洛迪日落與家屬尚未證實相關說法，官方也未公布確切死因，相關消息仍有待進一步釐清。

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A top African footballer has tragically died after taking his own life.



Reports say he entered his bathroom, closed the door, and hanged himself.



This is unbelievable. I am completely heartbroken.



He was a player I loved and admired so much.



I am in tears… pic.twitter.com/aAN0l1jZ2R — Micky Jnr (@MickyJnr__) July 11, 2026

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