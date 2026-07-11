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鍾欣儒400欄破PB摘金　中華隊U23亞錦賽累積3金1銀

▲跨欄好手鍾欣儒在女子400公尺跨欄以破個人最佳的57秒41成績摘金。（圖／田徑協會提供）

▲跨欄好手鍾欣儒（中）在女子400公尺跨欄以破個人最佳的57秒41成績摘金。（圖／田徑協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026亞洲23田徑錦標賽台灣又傳捷報！繼朱品薰在10日標槍射下金牌後，跨欄好手鍾欣儒11日先在女子400公尺跨欄以以破個人最佳的57秒41成績摘金，隨後易柏安同樣也在女子100公尺跨欄跑出13秒28奪金，而鉛球好手江靜緣也擲出16公尺82摘下銀牌，中華隊單日進帳2金1銀。

首次舉辦的亞洲U23田徑錦標賽在中國內蒙古自治區登場，這次中華隊一共派出12位年輕好手參賽，朱品薰11日先在女子標槍破個人生涯最佳摘下金牌，也為中華隊漂亮開出開門紅。

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而今天在徑賽，鍾欣儒日前在全國大專田徑公開賽成功達名古屋亞運參賽標，4月又在日本飆出57秒46，這次來到蒙古直接跑出57秒41再度改寫個人最佳，擊敗烏茲別克、印度好手，摘下400公尺跨欄金牌。

▲跨欄好手鍾欣儒在女子400公尺跨欄以破個人最佳的57秒41成績摘金。（圖／田徑協會提供）

▲跨欄好手鍾欣儒在女子400公尺跨欄以破個人最佳的57秒41成績摘金。（圖／田徑協會提供）

上個月在新北國際田徑公開賽100公尺跨欄跑出13秒24，創個人生涯最佳也拿下亞運門票的易柏安，這次在U23田徑錦標賽跑出13秒28佳績，擊敗日本、中國好手同樣帶回一面金牌。

▲易柏安在女子100公尺跨欄跑出13秒28奪金。（圖／田徑協會提供）

▲易柏安在女子100公尺跨欄跑出13秒28奪金。（圖／田徑協會提供）

至於台灣鉛球全國紀錄保持人江靜緣在女子鉛球決賽靠著第二擲的16公尺82摘下銀牌，僅次中國選手的17公尺15，帶回一面銀牌，截至今天中華隊在亞洲U23田徑錦標賽已經累積3金1銀。

▲鉛球好手江靜緣（右）也擲出16公尺82摘下銀牌。（圖／田徑協會提供）

▲鉛球好手江靜緣（右）也擲出16公尺82摘下銀牌。（圖／田徑協會提供）

關鍵字： 田徑跨欄鉛球亞洲23田徑錦標賽

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